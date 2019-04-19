Проект горно-обогатительного комбината презентовали в Хабаровске

«Русская медная компания» презентовала в Хабаровске проект разработки Малмыжского месторождения, которая работает в Нанайском районе. Соглашение о реализации проекта ранее подписал глава региона и президент компании Всеволод Левин во время Российского инвестиционного форума в Сочи.

Объем заявленных инвестиций оценивается в 115 млрд рублей. Объем налоговых поступлений в бюджет региона и по внебюджетным направлениям – более 118 млрд рублей.

Во время презентации вице-президент по экологической и промышленной безопасности АО «РМК» Наталия Гончар сообщила, что компания использует самые современные технологии, особенность которых в минимальном воздействии на окружающую среду.

- Мы всегда подходим к процессу с точки зрения экологической безопасности. Поэтому на природоохранные мероприятия в год мы тратим около полутора миллиардов рублей. Учитывая специфику рабочих процессов, на наших предприятиях проводятся мероприятия по пылеподавлению. Это и орошение забоев, гидрозабойка, полив дорог. В процессе дробления – используются пылегазоочистные установки, а транспортировка ведется только в укрытых контейнерах. Также мы исключаем сброс сточных вод, это наш принцип. На Малмыжском месторождении будет создан максимально замкнутый цикл оборота воды, - сообщила Наталия Гончар.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, перед началом реализации проект вынесут на общественное обсуждение. Специалисты «Русской медной компании» представят проектную документацию жителям Нанайского района.

- Наши специалисты подтверждают возможность реализации данного проекта. Особенность современных технологий, которые сегодня используются при производстве – это замкнутый цикл. Также мы получили обратную связь с тех территорий, где они уже работают. Встречались с мэром одного из городов, где располагается производство. Вопросов у них пока не возникает, - рассказал министр инвестиционного развития и предпринимательства края Юрий Чайка.

Также представители компании провели первую встречу с национальными общинами, на территории которых инвестор планирует запустить производство. Предприятие готово оказать материальную поддержку представителям коренных малочисленных народов. На данный момент «Русской медной компанией» в разных регионах России реализовано более тысячи социальных проектов.

Инвестор также отмечает, что проект «РМК» в Нанайском районе будет развиваться по аналогии с горно-обогатительным комбинатом «Михеевский ГОК», расположенным в Челябинской области. На площадке будут построены карьеры, отвал, обогатительная фабрика и хвостохранилище.

Напомним, в 2018 Группа РМК приобрела оператора Малмыжского проекта - ООО «Амур Минералс». Компания планирует построить на месторождении современный горно-обогатительный комбинат, который будет перерабатывать до 35 млн тонн руды в год. На предприятии будет создано 1,4 тысяч рабочих мест. Приоритет при наборе персонала при этом будет отдаваться жителям Хабаровского края.