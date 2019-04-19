Дороги в Хабаровске сделают по бесшовной технологии

Один из участков улицы Краснореченской, глобальная реконструкция которой продолжается уже пятый год, покроют сплошным асфальтовым полотном – без стыков, спаек и швов. В текущем году дорожные работы здесь будут проходить на двухкилометровом участке от улицы Богачева до Прогрессивной.

«Мы уже начали работать горячим асфальтобетоном – атмосферные температуры вполне позволяют. Пока идет формирование нижнего слоя «дорожной одежды». Когда мы его закончим, укладка верхнего слоя пойдет с полным перекрытием дороги. Одновременно по ней будут пущены два асфальтоукладчика, чтобы не возникало никаких спаек и швов, а дорожное полотно было абсолютно ровным, как это рекомендует «Росавтодор». Постараемся выстроить для проведения этих работ оптимальный график. Хочу напомнить, что этот объект мы ремонтируем в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», и требования к нему будут предъявляться такие же, как к трассам федерального значения», - рассказал и.о. заместителя мэра Хабаровска по городскому хозяйству Олег Гроо.

Также он отметил, что дорожники, работающие на Краснореченской, озабочены сейчас не только асфальтом. Есть еще масса задач, которые решаются параллельно: переустройство теплотрасс, прокладка почти 4-х километров ливневой канализации, перенос инженерных сетей и подъем трамвайных путей до уровня полотна автодороги.

«Мы уже перенесли две теплотрассы, а сейчас переносим кабельную сеть «Ростелекома». В местах пересечения с автодорогами, примыкающими к Краснореченской, поднимаем и укладываем заново трамвайное полотно. Эту операцию мы уже проделали в районе улиц Айвазовского, Прогрессивной, Репина. На очереди перекрестки с улицами Суворова и Герцена. В разных местах приходится приподнимать рельсы на уровень от 15 до 40 сантиметров. Движению трамваев наши действия не мешают: все приготовления мы осуществляем днем - заранее сшиваем шпальную решетку, а основные работы ведем ночью», - рассказал Олег Гроо.

Для того, чтобы не выбиться из жесткого графика, на Краснореченской работают бригады не только двух муниципальных предприятий, но еще и специалисты трех субподрядных организаций, выполняющих такие узконаправленные работы как, например, вынос кабелей.

«В самые напряженные моменты мы задействуем до 70 единиц техники и столько же рабочих. Ввести трассу в эксплуатацию планируем в конце октября текущего года», - резюмировал Гроо.

По окончании всех работ это будет шестиполосная дорога с отдельно выделенным автобусным движением. Ее пропускная способность составит от 20 до 25 тысяч автомобилей в сутки. Как ранее сообщалось, в 2019 году в Хабаровске в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет отремонтировано 43 километра автотрасс.



