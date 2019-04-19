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Дороги в Хабаровске сделают по бесшовной технологии
Один из участков улицы Краснореченской, глобальная реконструкция которой продолжается уже пятый год, покроют сплошным асфальтовым полотном – без стыков, спаек и швов. В текущем году дорожные работы здесь будут проходить на двухкилометровом участке от улицы Богачева до Прогрессивной.
Также он отметил, что дорожники, работающие на Краснореченской, озабочены сейчас не только асфальтом. Есть еще масса задач, которые решаются параллельно: переустройство теплотрасс, прокладка почти 4-х километров ливневой канализации, перенос инженерных сетей и подъем трамвайных путей до уровня полотна автодороги.
Для того, чтобы не выбиться из жесткого графика, на Краснореченской работают бригады не только двух муниципальных предприятий, но еще и специалисты трех субподрядных организаций, выполняющих такие узконаправленные работы как, например, вынос кабелей.
По окончании всех работ это будет шестиполосная дорога с отдельно выделенным автобусным движением. Ее пропускная способность составит от 20 до 25 тысяч автомобилей в сутки. Как ранее сообщалось, в 2019 году в Хабаровске в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет отремонтировано 43 километра автотрасс.
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