Ученых Хабаровского края поддержат грантами

Конкурс на предоставление грантов из краевого бюджета проходит в Хабаровском крае. Средства выделят на реализацию проектов в области научных исследований. Лучшие проекты получат гранты в размере до 500 тысяч рублей. Организатором конкурса выступает краевое министерство образования и науки.

Прием заявок длился почти месяц - с 11 марта по 5 апреля. Сейчас конкурсная комиссия рассматривает проекты для выявления победителей.

- В этом году подано 150 заявок в направлении гуманитарных и общественных наук, а также естественных и технических наук. Больше всего проектов представили ученые из Тихоокеанского государственного университета, Комсомольского-на-Амуре государственного университета и Дальневосточного государственного университета путей сообщения, - рассказал начальник отдела по взаимодействию с вузами министерства образования и науки края Алексей Сундуков.

Он подчеркнул, что на поддержку разработок местных ученых будет выделено более 6 млн рублей. Как сообщает пресс-служба правительства региона, победителей определят в мае на заседании экспертных советов, которые возглавляют доктор технических наук, председатель Совета ректоров вузов Хабаровского края и ЕАО Сергей Иванченко и доктор экономических наук, академик РАН Павел Минакир.

Краевой конкурс на предоставление грантов на реализацию проектов в области научных исследований проводится в пятый раз. За все время учеными региона было представлено более 400 научных проектов, 80 из которых получили финансовую поддержку.