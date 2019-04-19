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Ученых Хабаровского края поддержат грантами
Конкурс на предоставление грантов из краевого бюджета проходит в Хабаровском крае. Средства выделят на реализацию проектов в области научных исследований. Лучшие проекты получат гранты в размере до 500 тысяч рублей. Организатором конкурса выступает краевое министерство образования и науки.
Прием заявок длился почти месяц - с 11 марта по 5 апреля. Сейчас конкурсная комиссия рассматривает проекты для выявления победителей.
Он подчеркнул, что на поддержку разработок местных ученых будет выделено более 6 млн рублей. Как сообщает пресс-служба правительства региона, победителей определят в мае на заседании экспертных советов, которые возглавляют доктор технических наук, председатель Совета ректоров вузов Хабаровского края и ЕАО Сергей Иванченко и доктор экономических наук, академик РАН Павел Минакир.
Краевой конкурс на предоставление грантов на реализацию проектов в области научных исследований проводится в пятый раз. За все время учеными региона было представлено более 400 научных проектов, 80 из которых получили финансовую поддержку.
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