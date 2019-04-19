Библионочь встретят в Хабаровском крае

Хабаровский край вновь присоединится к Всероссийской акции «Библионочь». В этом году она будет проходить на протяжении недели и посвящена Году театра. В разных районах края в библиотеках состоятся фестивали, интерактивные проекты и мастер-классы.

В краевой библиотеке им. Наволочкина в Хабаровске пройдет фестиваль «Весенняя перезагрузка». Для участников организованы мастер-классы по современным направлениям рисования, ведению блогов и фотографированию, а также киберграмотности. Начало – в 18.00. В Хабаровской краевой специализированной библиотеке для слепых программа начнется в 17.00. В программе - концерт и показ фильма с тифлокомментариями.

В Советской Гавани мероприятия пройдут в центральной районной в детской библиотеках. В библиотеке города Вяземский в рамках Всероссийской акции осветят и 85-летие района. В детском отделе участники мастер-класса «Театральные фантазии» станут артистами кукольного театра.

20 апреля к «Библионочи» подключатся другие библиотеки края. В Дальневосточной государственной научной библиотеке акция стартует в 21.00. Организаторы представят детективный проект «Литературный криминалист», а театральная молодёжь Хабаровска - мастер-класс «Оживи куклу». В Международном информационном центре научной библиотеки (ул. Тургенева, 74) пройдёт интерактивная площадка «Театральный Китай». В программе - театральное выступление «Танец львов», вокальный мастер-класс, а также дефиле в китайских народных костюмах.

Как сообщает прессс-лужба правительства региона, в Комсомольске-на-Амуре в библиотеке им. Островского с 17.00 начнется программа «Библиосумерки». Запланированы выступления театральных коллективов, лекция о создании и деятельности театров мира, мастер-классы, квесты, конкурсная программа, а также фотозоны. В этот же день библиотека Солнечного района приглашает на театрализацию «Страсти по театру». Присоединится к акции и центральная районная библиотека в Бикине.

26 апреля к Всероссийской акции подключатся библиотеки Амурска и Николаевска-на-Амуре. Здесь мероприятия будут посвящены не только Году театра, но и 140-летию со дня рождения писателя Павла Бажова, автора «тайных сказок».

В поселке Березовый Солнечного района акция состоится 29 апреля. Для гостей организуют программу «На вареники к Николаю Васильевичу», посвященную 210-летию Николая Гоголя. Посетители увидят представление на основе произведения «Вечера на хуторе близ Диканьки».