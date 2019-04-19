Реконструировать улицу Выборгскую в Хабаровске будут ночью

Такое поручение подрядным организациям в ходе объезда дал мэр Хабаровска Сергей Кравчук. Полностью перекрыть движение и закрыть улицу на ремонт нельзя из-за торговых объектов и предприятий, которые расположены в районе Выборгской. Однако из-за интенсивного движения дорожники не могут эффективно вести работы по расширению проезжей части. Десятки машин толкаются по узкой колее, трудности с передвижением создают строители, которые отсыпают дорожное полотно. Большегрузной технике приходится лавировать между проезжающих автомобилей.

«Необходимо обойти дома частного сектора, которые расположены вдоль улицы и спросить, согласны ли их хозяева потерпеть шум строительной техники ночью. Днем это не работа: тут слишком много проезжающего транспорта. Думаю, они согласятся - лишь бы ремонт скорее закончился. Или работайте в две смены, чтобы не выходить из графика»,- обращаясь к подрядчикам, сказал мэр Сергей Кравчук.

Реконструкция дороги ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Рабочие сейчас занимаются обустройством земляного полотна, монтируют системы водоотведения, световые опоры. Летом начнется укладка асфальтобетона, нанесение дорожной разметки. Полностью завершить все работы и сдать более трех километров дороги подрядчик должен не позднее 20 октября текущего года.





Фото: ИА "Открытый город"