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Реконструировать улицу Выборгскую в Хабаровске будут ночью
Такое поручение подрядным организациям в ходе объезда дал мэр Хабаровска Сергей Кравчук. Полностью перекрыть движение и закрыть улицу на ремонт нельзя из-за торговых объектов и предприятий, которые расположены в районе Выборгской. Однако из-за интенсивного движения дорожники не могут эффективно вести работы по расширению проезжей части. Десятки машин толкаются по узкой колее, трудности с передвижением создают строители, которые отсыпают дорожное полотно. Большегрузной технике приходится лавировать между проезжающих автомобилей.
Реконструкция дороги ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Рабочие сейчас занимаются обустройством земляного полотна, монтируют системы водоотведения, световые опоры. Летом начнется укладка асфальтобетона, нанесение дорожной разметки. Полностью завершить все работы и сдать более трех километров дороги подрядчик должен не позднее 20 октября текущего года.
Фото: ИА "Открытый город"
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