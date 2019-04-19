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«Почетного гражданина Хабаровска» выберут из 5 кандидатов
В комиссию по рассмотрению материалов на присвоение высокого титула от предприятий и организаций краевого центра поступили ходатайства общественности о директоре кадетской школы №1 Григории Борщеговском; докторе медицинских наук, главе филиала ФГАУ «Микрохирургия глаза имени академика Федорова» Викторе Егорове; председателе городского совета ветеранов войны и труда Людмиле Коробовой, заслуженном архитекторе России Николае Крадине и президенте хабаровской краевой детско-молодежной организации инвалидов по слуху «Аридонс» Вере Переверзевой.
Теперь, согласно регламенту, депутатам Хабаровской городской думы предстоит из пяти претендентов выбрать наиболее достойного. Его имя будет названо 21 мая на заседании думы.
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