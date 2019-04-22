Жителей Хабаровского края приглашают увидеть то, что они еще не видели



Фотовыставка «Лосось, которого мы можем потерять» начала работу. Она подготовлена при поддержке Всемирного фонда дикой природы (WWF) и является одним из событий Международного года лосося в бассейне Амура.



- Экологи надеются, что проведение фотовыставки поможет обратить внимание общественности на проблемы, которые угрожают лососевым видам рыб. Это первая фотовыставка, посвященная удивительной жизни лосося и угрозам, возникающим на его пути. Обычному человеку трудно заглянуть в подводный мир, а благодаря фотографам-дайверам мы можем представить, каково это - оказаться в «шкуре» лосося, - говорит Екатерина Кондратьева, начальник отдела экологического просвещения Комсомольского заповедника, организатор и вдохновитель выставки, которая путешествует в Год лосося по регионам бассейна Амура.

Экспозиция уже работает в Комсомольске-на-Амуре, в Музее изобразительных искусств. В конце марта торжественно открылась выставка в Уссурийске. 18 апреля она открылась в Хабаровске, в Музее истории города, а 23 апреля — во Владивостоке, в Приморском океанариуме.

В Международный год лосося в России под угрозой промышленных рубок оказались миллионы гектаров нерестоохранных лесов, предназначенных для сохранения рыбных запасов, в том числе лососей. По новому закону, ФЗ № 538-ФЗ, размер таких лесных полос сокращается с 1 км до 50-200 метров, то есть станет от 5 до 20 раз меньше! В итоге общая площадь нерестоохранных полос лесов уменьшится более чем в 10 раз, что поставит под угрозу деградации нерестилища ценных видов рыб. Если это произойдет, Дальний Восток потеряет не только пойменные леса, важные для жизни человека и сохранения биоразнообразия, но и тихоокеанских лососей, которые заходят в реки на нерест. Пока защитные леса и рыбные ресурсы остаются под угрозой, надо использовать все шансы, чтобы их спасти. Амурский филиал WWF России подготовил петицию «Сохраним лес для людей и лососей!», адресованную в Правительство РФ. Петиция размещена на Changе.org, и любой человек может поставить свою подпись в защиту леса и лососей.

А в это время с помощью фотомониторинга раскрыта тайна второго помета тигрицы Золушки, проживающей в заповеднике «Бастак» ЕАО.

Золушка была спасена от неминуемой гибели в возрасте 5-6 месяцев на юго-западе Приморья в 2012 году. Она прошла специальную программу подготовки в Центре реабилитации и реинтродукции амурского тигра в с. Алексеевка Приморского края и в мае 2013 года была выпущена в заповедник с целью создания пары с обитающим там самцом.

Осенью 2015 года у тигрицы появилось первое потомство – два тигренка-самца, а летом 2017 г. Золушка принесла еще двух котят. Как стало известно зимой 2018/2019 года, один из них оказался самцом, а вот пол второго тигренка долго оставался неизвестным. Очередная проверка фотоловушек позволила достоверно определить, что второй тигренок — самка!

Появление еще одной самки имеет огромное значение. Между самками не возникают конкурентные отношения. Мать может передать часть своего участка дочери, что позволит повысить репродуктивный успех, так как молодой тигрице не надо будет искать новую территорию, а значит, она не подвергнется риску.

Таким образом, появление еще одной самки дает надежду на увеличение постоянной группировки тигров в заповеднике.

Работа по сохранению амурского тигра на Дальнем Востоке России ведется, в том числе, при поддержке Центра «Амурский тигр» и WWF России.





Ирина Северцева по материалам пресс-службы WWF







