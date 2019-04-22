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Жителей Хабаровского края приглашают увидеть то, что они еще не видели
Фотовыставка «Лосось, которого мы можем потерять» начала работу. Она подготовлена при поддержке Всемирного фонда дикой природы (WWF) и является одним из событий Международного года лосося в бассейне Амура.
Экспозиция уже работает в Комсомольске-на-Амуре, в Музее изобразительных искусств. В конце марта торжественно открылась выставка в Уссурийске. 18 апреля она открылась в Хабаровске, в Музее истории города, а 23 апреля — во Владивостоке, в Приморском океанариуме.
А в это время с помощью фотомониторинга раскрыта тайна второго помета тигрицы Золушки, проживающей в заповеднике «Бастак» ЕАО.
Золушка была спасена от неминуемой гибели в возрасте 5-6 месяцев на юго-западе Приморья в 2012 году. Она прошла специальную программу подготовки в Центре реабилитации и реинтродукции амурского тигра в с. Алексеевка Приморского края и в мае 2013 года была выпущена в заповедник с целью создания пары с обитающим там самцом.
Осенью 2015 года у тигрицы появилось первое потомство – два тигренка-самца, а летом 2017 г. Золушка принесла еще двух котят. Как стало известно зимой 2018/2019 года, один из них оказался самцом, а вот пол второго тигренка долго оставался неизвестным. Очередная проверка фотоловушек позволила достоверно определить, что второй тигренок — самка!
Появление еще одной самки имеет огромное значение. Между самками не возникают конкурентные отношения. Мать может передать часть своего участка дочери, что позволит повысить репродуктивный успех, так как молодой тигрице не надо будет искать новую территорию, а значит, она не подвергнется риску.
Таким образом, появление еще одной самки дает надежду на увеличение постоянной группировки тигров в заповеднике.
Работа по сохранению амурского тигра на Дальнем Востоке России ведется, в том числе, при поддержке Центра «Амурский тигр» и WWF России.
Ирина Северцева по материалам пресс-службы WWF
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