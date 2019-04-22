Как в Хабаровске закрывают проблему «черных дыр»



Все благодаря новым, я бы даже сказал «нано-новым», технологиям по изготовлению решеток ливнеприемников. Решетки старого образца - металлические и чугунные - все чаще безнаказанно воруют с улиц и бульваров нашего и без того многострадального города.

Несколько реже «тянут» канализационные люки. Воровством «большого и круглого» перебиваются ближе к окраинам города. Но с наступлением теплых деньков город готов полностью закрыть эту проблему.

Песчанополимерные изделия лягут на смену чугунным и стальным. Пару месяцев назад такую экспериментальную решетку из композитной смеси установили на улице Тургенева, на самом оживленном участке дороги. За время эксплуатации нареканий не поступило.

За январь-февраль 2019 года с улиц краевого центра пропало 27 металлических конструкций, в 2018 году «уходило» порядка 20 ливневых решеток. Только в один день неизвестные лица в различных частях Железнодорожного района «обули» МУП города Хабаровска «Водоканал» на сумму более 20 тысяч рублей, похитив несколько чугунных крышек. От подобных незаконных действий граждан города-немиллионника ущерб в прошлом году составил более 7 миллионов рублей. А все из-за роста цен на некоторых металлоприемках. Видимо, власти устали ждать падения цен на «тяжелый металл».

Но кому и на какой приемке нужны решетки из композитных смесей, хотя по стоимости они и не уступают металлическим? Дорожники уже вовсю используют песчанополимерные решетки в центральной части страны, а также во Владивостоке. Последнее особенно обидно. У них уже есть, а у нас – только начинается. И тут они нас обошли…

Ранее как дешевый заменитель «чугуния и металлия» в Хабаровске использовали деревянные решетки ливнеприемников. Но в самое ближайшее время порядка ста новых решеток, что были закуплены, лягут на свое место. Дмитрий Панащатенко, зам. начальника отдела городского управления дорог и внешнего благоустройства, рассказал, где можно будет увидеть новинки: «В первую очередь они будут устанавливаться на тех улицах Хабаровска, которые попали в список капитального ремонта».

Понятно, начнут с центровых мест. И может быть, постепенно дело дойдет и до кварталов на отшибе. И во дворике у дома 7а по улице Мухина наконец-то ликвидируют безобразие, что сейчас стыдливо прикрыто двумя покрышками и куском доски. Этакая инсталляция занимает одно парковочное место, что не может не сказаться на добрососедских отношениях среди многочисленных любителей бесплатных автопарковок.

Но я верю: новые технологии уберут все препоны на нашем пути из темного прошлого в светлое будущее!





Люк Бессонов

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