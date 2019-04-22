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В Хабаровске обучают волонтеров-поисковиков
Инструкторы Российского университета спецназа из Чеченской республики поделятся уникальным опытом с начинающими спасателями, которые прибыли в Хабаровск из разных регионов Дальнего Востока. В краевом центре проходит трехдневный семинар для волонтеров-поисковиков.
Торжественное открытие слета прошло в доме официальных приемов правительства Хабаровского края. Там участники провели «круглый стол», на котором обсудили возможности по созданию единой системы взаимодействия оперативных служб и поисковых организаций.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, первый и второй день семинара посвящены теоретическим занятиям. Волонтерам рассказывают, как использовать при поиске людей различные технические средства, учат правильно ориентироваться на местности. Кроме того, будущие поисковики проходят курс оказания медицинской и психологической помощи пострадавшим. Все знания закрепят на практике.
Организатором Дальневосточного слета волонтеров-поисковиков выступил Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям (г. Москва) при поддержке правительства Хабаровского края. На семинар в Хабаровск прибыли 45 добровольцев из восьми регионов страны.
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