В Хабаровске обучают волонтеров-поисковиков

Инструкторы Российского университета спецназа из Чеченской республики поделятся уникальным опытом с начинающими спасателями, которые прибыли в Хабаровск из разных регионов Дальнего Востока. В краевом центре проходит трехдневный семинар для волонтеров-поисковиков.

Торжественное открытие слета прошло в доме официальных приемов правительства Хабаровского края. Там участники провели «круглый стол», на котором обсудили возможности по созданию единой системы взаимодействия оперативных служб и поисковых организаций.

- Сегодня у нас уже налажено сотрудничество со многими силовыми структурами по поиску пропавших людей. Оперативные службы часто сами обращаются к добровольцам за содействием. Но вопрос стоит шире, волонтеры могут участвовать и в профилактике, к примеру, вместе с подразделениями по работе с несовершеннолетними. Кроме того, сейчас важно налаживать контакты между разными регионами. Всему этому мы будет учиться на семинаре в Хабаровске, - отметила руководитель подразделения Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям в Хабаровском крае Ольга Щукина.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, первый и второй день семинара посвящены теоретическим занятиям. Волонтерам рассказывают, как использовать при поиске людей различные технические средства, учат правильно ориентироваться на местности. Кроме того, будущие поисковики проходят курс оказания медицинской и психологической помощи пострадавшим. Все знания закрепят на практике.

- Без преувеличения наш семинар можно назвать уникальным. Впервые на Дальний Восток приехали специалисты высочайшего уровня – инструкторы Российского университета спецназа из Чеченской Республики. Этот вуз единственный в России, где профессионально готовят поисковиков и обучают методикам проведения тактико-поисковых операций. За три дня наши ребята получат колоссальный опыт. После чего им выдадут сертификат, подтверждающий уровень квалификации, - подчеркнула Ольга Щукина.

Организатором Дальневосточного слета волонтеров-поисковиков выступил Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям (г. Москва) при поддержке правительства Хабаровского края. На семинар в Хабаровск прибыли 45 добровольцев из восьми регионов страны.