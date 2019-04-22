Правопреемник Дальспецстроя не будет повторно подавать в суд на хабаровских предпринимателей

В правительстве края с представителями руководства ГВСУ №6 (организацией, которая стала правопреемником обанкротившегося «Дальспецстроя»), обсудили тему исков от внешнего управляющего имуществом некогда строительного гиганта в отношении хабаровских предпринимателей, которые оказывали услуги и проводили различные работы в статусе подрядчиков при строительстве домов. ГВСУ №6 передало в суд 485 исков на общую сумму более 28 млрд рублей, 23,5 млрд из которых - сумма оспариваемых расчетов.

- Примерно 40% всех исков адресовано нашим компаниям малого и среднего бизнеса. Расчеты с ними, если проанализировать, не должны были вызвать подозрений. Тем не менее их передали в суд в общей массе. Для бизнесменов это стало колоссальной проблемой. Сейчас они вынуждены нести судебные издержки, тратить рабочее время. Кроме того, пострадала их репутация, а банки, пока идут суды, не дают кредиты, - рассказал и.о. председателя правления регионального объединения работодателей «Союз работодателей Хабаровского края» Сергей Степанов.

Он также отметил, что часть предпринимателей уже доказала свою добропорядочность, но большинству еще только предстоит пройти судебную процедуру.

- Вся процедуры была инициирована строго в рамках закона и в период оспоримости с единственной целью - отделить обычных подрядчиков и дольщиков от спекулятивных. Внешняя администрация считает, что именно суд должен установить законность всех сделок. Поэтому, к сожалению, кредиторам предстоит пройти через судебное разбирательство, - заявил представитель внешней администрации ФГУП «Главное военное строительное управление №6» Григорий Меликян.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал поддержал позицию общественников. Первые суды уже показали, что в подобных случаях решения выносятся преимущественно в пользу бизнесменов. К настоящему моменту вынесены судебные решения по сделкам на 2 млрд рублей. По мнению губернатора, сейчас этот процесс похож на попытку вернуть побольше средств в конкурсную массу.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, представитель ГВСУ №6 отметил, что в отношении компаний, доказавших свою добропорядочность в первой инстанции, судебный процесс будет максимально коротким и заверил главу региона, что повторных исков в отношении этих предпринимателей не будет.