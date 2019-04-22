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В Хабаровском крае расселят более 150 аварийных жилых помещений
Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку Хабаровского края на выделение средств для переселения граждан из аварийного жилья. В ближайшее время регион получит 262 млн рублей. Это позволит расселить на первом этапе свыше 150 жилых помещений.
Как сообщили в минЖКХ края, в порядке софинансирования к федеральным деньгам местные власти добавят еще 69 млн рублей.
В ведомстве уточнили, что с этого года претендовать на квартиры смогут лишь те граждане, чье жилье было признано аварийным до 1 января 2017 года. Ранее в регионе действовала другая программа, по которой власти расселяли аварийный фонд, получивший такой статус до 1 января 2012 года. Благодаря федеральной поддержке с 2011 по 2016 годы в Хабаровском крае удалось ликвидировать 1356 ветхих жилых помещений. Условия проживания смогли улучшить свыше 3 тысяч человек.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, сейчас все программы по переселению из аварийного жилфонда в России являются частью нацпроекта «Жилье и доступная среда», рассчитанного до 2024 года. В общей сумме на их реализацию из федерального бюджета будет выделено 432 млрд рублей.
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