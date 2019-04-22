Хабаровчанам отказали в снижении транспортного налога

Сергей Фургал подверг критике инициативу депутатов Законодательной думы и Молодежной общественной палаты при региональном парламенте о корректировке ставок транспортного налога. В законопроекте предусматривается дифференцированный подход, не только в зависимости от мощности двигателя (как в действующей редакции), а еще и в соответствии с годом выпуска автомобиля.



- Мы всегда выступали за справедливое решение в данном вопросе, поэтому проводили многочисленные мониторинги. Они показали, что средний возраст автомобиля в Хабаровском крае – 17,5 лет. А действующая ставка в регионе – такая же, как в Москве и Санкт-Петербурге. В соседних с нами субъектах ставка транспортного налога гораздо ниже. За пресловутый Toyota Mark II стоимостью 200 – 250 тыс. рублей в нашем регионе платят 45 тыс. руб. налога, а в Приморье – 12 тыс. рублей. Разница ощутимая, - прокомментировал суть законопроекта председатель Молодежной общественной палаты при Закдуме края Евгений Солоненко.

- То, как предложили депутаты снижать транспортный налог в Хабаровском крае, недопустимо. Выиграют от такого снижения владельцы дорогих и богатых иномарок, - сказал Сергей Фургал. – Я считаю, наибольшую выгоду от снижения транспортного налога должны получить наименее обеспеченные слои населения.

Норма, которую предлагают законотворцы, рассчитана на то, чтобы стабилизировать существующие ставки для транспортных средств, с момента выпуска которых не прошло трех лет, и снизить налоговые ставки в отношении транспортных средств, с момента выпуска которых прошло более трех лет и более десяти лет. Также инициатива содержит вариант снижения ставок для владельцев автобусов.Однако глава региона, несмотря на детальные пояснения к разработанному документу, усмотрел в нем некие преференции для владельцев дорогих авто.С этим тезисом губернатор выступил 12 апреля, а спустя несколько дней, 16 апреля, он заявил, что неправильно снижать налог для лесовозов, КамАЗов и других крупных машин, которые разбивают дороги, и к тому же зарабатывают на этом деньги.А после Сергей Фургал поручил минтрансу выйти с предложением об уменьшении транспортного для многодетных семей и пенсионеров, что вызвало неоднозначную реакцию среди автовладельцев. Наличие машины – уже показатель определенного материального благополучия, и выделять среди водителей какие-то определенные категории многие считают несправедливым.В числе аргументов против снижения транспортного налога также прозвучало прогнозируемое выпадение отчислений на содержание дорожной отрасли в размере примерно шестисот миллионов рублей.Однако Евгений Солоненко, один из авторов проекта обновления фискальных ставок, считает, что выпадающие доходы будут скомпенсированы за счет большого количества машин, которые владельцы – население Хабаровского края – перерегистрируют по месту жительства.Как свидетельствует статистика ГИБДД, в течение 2017 года жители края приобрели 2 624 легковых авто, однако увеличения объема налоговых поступлений в 2018 году замечено не было. Стражи дорожного порядка отмечают тенденцию регистрации приобретаемых транспортных средств в соседних регионах.



Ольга Шабалина