Жителей Хабаровского края ждет выплата при рождении первого ребенка

Правительство РФ выделило более 3,1 млрд рублей из резервного фонда для финансовой поддержки семей при рождении детей на Дальнем Востоке в 2019 году. Хабаровский край получит 441 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Согласно национальному проекту «Демография», в регионе вводится единовременная денежная выплата при рождении первого ребенка. Она будет выплачиваться на детей в двукратном размере прожиточного минимума, установленного в крае за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты. В 2019 году ее размер составит 28 102 рубля.

Кроме того, вводится еще один региональный материнский капитал - в связи с рождением второго ребенка. Он будет выплачиваться в размере 30 процентов от федерального материнского капитала и составит 135 907,8 рублей. Деньги можно будет направить на улучшение жилищных условий на территории края, на образование детей, либо на приобретение средств реабилитации для детей-инвалидов.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, установленные меры поддержки распространяются на детей, рожденных с 1 января 2019 года, при условии, что на дату рождения ребенка семья проживала на территории края не менее одного года. В Хабаровском крае, согласно постановлению регионального правительства, заявления начнут принимать с 1 июля 2019 года в центрах социальной поддержки по месту жительства либо в МФЦ.