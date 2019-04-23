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В Хабаровском крае за несколько часов убрали почти 9 тысяч дворов
Убрать улицы и дворы от мусора в Хабаровском крае вышли более 70 тысяч жителей региона. Всего за несколько часов активистам удалось привести в порядок свыше 2 тысяч. кв. метров территории.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, из-за погоды в восьми районах края субботник пришлось отложить. К примеру, в Комсомольске-на-Амуре накануне выпал снег, поэтому дату уборки перенесли на следующую неделю. Сроки субботника также сдвинули в Аяно-Майском, Ванинском, Верхнебуреинском, Охотском, им. Полины Осипенко, Тугуро-Чумиканском, Солнечном и Ульчском районах.
Традиционно к акции присоединились и работники правительства Хабаровского края. Чиновники очищали парки, скверы и бульвары краевой столицы. Глава региона Сергей Фургал вместе с кабинетом министров привел в порядок участок береговой полосы Амура в районе площади Славы. Всего от правительства в субботнике поучаствовало 1200 человек.
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