В Хабаровском крае за несколько часов убрали почти 9 тысяч дворов

Убрать улицы и дворы от мусора в Хабаровском крае вышли более 70 тысяч жителей региона. Всего за несколько часов активистам удалось привести в порядок свыше 2 тысяч. кв. метров территории.

- В субботнике приняли участие школьники и студенты, работники предприятий и общественники, а также обычные жители. Вместе они убрали почти 9 тысяч дворов, 136 спортивных площадок. Также было ликвидировано 202 стихийные свалки и посажено более 200 саженцев, - сообщили в министерстве ЖКХ края.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, из-за погоды в восьми районах края субботник пришлось отложить. К примеру, в Комсомольске-на-Амуре накануне выпал снег, поэтому дату уборки перенесли на следующую неделю. Сроки субботника также сдвинули в Аяно-Майском, Ванинском, Верхнебуреинском, Охотском, им. Полины Осипенко, Тугуро-Чумиканском, Солнечном и Ульчском районах.

Традиционно к акции присоединились и работники правительства Хабаровского края. Чиновники очищали парки, скверы и бульвары краевой столицы. Глава региона Сергей Фургал вместе с кабинетом министров привел в порядок участок береговой полосы Амура в районе площади Славы. Всего от правительства в субботнике поучаствовало 1200 человек.