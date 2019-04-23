Спорткомплекс в Переяславке сделают для всех жителей района им. Лазо

В районе имени Лазо завершаются отделочные работы строящегося спортивного комплекса в селе Переяславка-2, который возводится в рамках программы «Газпром-детям». Сдача в эксплуатацию намечена на начало июня этого года. На строительство компания «Газпром» направила более 500 млн рублей, а правительство региона выделило участок для застройки. После завершения работ объект будет передан в управление краевым властям.

Комплекс включает в себя бассейн, спортивные и тренажерные залы. Здание примыкает к территории краевого детского центра «Созвездие». Именно для его воспитанников предназначено новое спортивное сооружение, так как пока в «Созвездии» для занятий спортом есть только открытые площадки. Как сообщает пресс-служба правительства региона, губернатор поручил краевому минспорта и районной администрации сделать все необходимое для того, чтобы здесь смогли заниматься дети и взрослые со всего района имени Лазо.

- Других спортивных объектов такого уровня тут просто нет, и мы должны обеспечить доступность не только для гостей «Созвездия», но и для всех детей района. Возможно, придется вводить дополнительные ставки тренеров, а также решить вопрос с доставкой детей из отдаленных сел. Взрослые также должны пользоваться услугами этого комплекса, цены для них должны быть максимально доступными, - подчеркнул губернатор.



