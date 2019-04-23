Новости
Спорткомплекс в Переяславке сделают для всех жителей района им. Лазо
В районе имени Лазо завершаются отделочные работы строящегося спортивного комплекса в селе Переяславка-2, который возводится в рамках программы «Газпром-детям». Сдача в эксплуатацию намечена на начало июня этого года. На строительство компания «Газпром» направила более 500 млн рублей, а правительство региона выделило участок для застройки. После завершения работ объект будет передан в управление краевым властям.
Комплекс включает в себя бассейн, спортивные и тренажерные залы. Здание примыкает к территории краевого детского центра «Созвездие». Именно для его воспитанников предназначено новое спортивное сооружение, так как пока в «Созвездии» для занятий спортом есть только открытые площадки. Как сообщает пресс-служба правительства региона, губернатор поручил краевому минспорта и районной администрации сделать все необходимое для того, чтобы здесь смогли заниматься дети и взрослые со всего района имени Лазо.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема9 328
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы7 506
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина5 283
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность4 750
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136