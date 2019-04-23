Сезон дачных перевозок в Хабаровском крае открыт

В Хабаровском крае открывается сезон пригородных перевозок. Сообщение будет работать с 27 апреля по октябрь. В рейсы выйдут автобусы по 20 маршрутам для доставки жителей Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре на дачные участки.

- В 2019 году выбор исполнителя проведен на портале государственных закупок в виде электронного аукциона. Вовремя проведена работа по заключению с перевозчиками соответствующих контрактов. Планируется выполнить по Хабаровску более 23 тысяч рейсов, по Комсомольску-на-Амуре – более 11 тысяч рейсов. Стоимость проезда на сезонных пригородных перевозках сохранена на уровне прошлого года, - сообщил заместитель начальника управления-начальник отдела автомобильного транспорта министерства промышленности и транспорта края Анатолий Тимошенко.

По информации пресс-службы правительства региона, на организацию транспортного обслуживания по дачным маршрутам в бюджете Хабаровского края предусмотрено более 51 млн. рублей.

, а также будет опубликована в региональных средствах массовой информации. - Следует обратить внимание граждан на то, что для оперативного взаимодействия по всем вопросам организации и выполнения сезонных маршрутов даны контактные данные диспетчерских служб, - подчеркнул Анатолий Тимошенко. - Вся информация с телефонами "горячих" линий и расписанием движения автобусов размещена на официальном сайте министерства , а также будет опубликована в региональных средствах массовой информации.

Напомним, в прошлом году по дачным маршрутам было перевезено более 882 тыс. пассажиров, выполнено около 36 тысяч рейсов.