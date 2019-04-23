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Сезон дачных перевозок в Хабаровском крае открыт
В Хабаровском крае открывается сезон пригородных перевозок. Сообщение будет работать с 27 апреля по октябрь. В рейсы выйдут автобусы по 20 маршрутам для доставки жителей Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре на дачные участки.
По информации пресс-службы правительства региона, на организацию транспортного обслуживания по дачным маршрутам в бюджете Хабаровского края предусмотрено более 51 млн. рублей.
Напомним, в прошлом году по дачным маршрутам было перевезено более 882 тыс. пассажиров, выполнено около 36 тысяч рейсов.
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