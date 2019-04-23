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Доплату к пенсии в Хабаровском крае пересчитают в мае
Правительство Хабаровского края внесло изменения в Порядок установления региональной социальной доплаты к пенсии. Согласно документу, предусмотрены новые правила подсчета выплаты до величины прожиточного минимума пенсионера.
Хабаровский край входит в число 16 субъектов страны, в которых установлена такая региональная социальная выплата. Она начисляется неработающим пенсионерам с 1 января 2010 года. Сегодня ее получают более 36 тысяч человек. Ранее выплата составляла разницу между фактическим общим материальным обеспечением гражданина и величиной прожиточного минимума, установленного на 2019 год в размере 10 895 рублей.
Она также подчеркнула, перерасчет социальной доплаты происходит беззаявительно. Доплаты сумм, которые не были получены неработающими пенсионерами в период с 1 января по 30 апреля 2019 г., будут выплачены в мае 2019 г.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, 1 апреля 2019 г. Президент Владимир Путин подписал закон № 49-ФЗ "О внесении изменений в статью 12.1 Федерального закона "О государственной социальной помощи" и статью 4 Федерального закона "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", предусматривающий новый механизм определения размера социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам и перерасчет социальных доплат к пенсии с 1 января 2019 г.
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