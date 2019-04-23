Доплату к пенсии в Хабаровском крае пересчитают в мае

Правительство Хабаровского края внесло изменения в Порядок установления региональной социальной доплаты к пенсии. Согласно документу, предусмотрены новые правила подсчета выплаты до величины прожиточного минимума пенсионера.

Хабаровский край входит в число 16 субъектов страны, в которых установлена такая региональная социальная выплата. Она начисляется неработающим пенсионерам с 1 января 2010 года. Сегодня ее получают более 36 тысяч человек. Ранее выплата составляла разницу между фактическим общим материальным обеспечением гражданина и величиной прожиточного минимума, установленного на 2019 год в размере 10 895 рублей.

- Теперь при определении размера региональной социальной доплаты к пенсии не будут учитываться суммы текущей индексации размеров пенсий и ежемесячных денежных выплат, включая стоимость набора социальных услуг, а будут выплачиваться дополнительно сверх величины прожиточного минимума пенсионера. Таким образом, прибавка в результате индексации устанавливается сверх величины прожиточного минимума пенсионера и не уменьшает доплату,- сообщила министр социальной защиты населения края Светлана Петухова.

Она также подчеркнула, перерасчет социальной доплаты происходит беззаявительно. Доплаты сумм, которые не были получены неработающими пенсионерами в период с 1 января по 30 апреля 2019 г., будут выплачены в мае 2019 г.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, 1 апреля 2019 г. Президент Владимир Путин подписал закон № 49-ФЗ "О внесении изменений в статью 12.1 Федерального закона "О государственной социальной помощи" и статью 4 Федерального закона "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", предусматривающий новый механизм определения размера социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам и перерасчет социальных доплат к пенсии с 1 января 2019 г.