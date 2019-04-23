Пенсионеры Хабаровского края посоревнуются в компьютерном многоборье

Краевой чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров «Кибербабушка и Кибердедушка» состоится в Хабаровске. Его участниками станут 15 представителей старшего поколения из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, а также Хабаровского, Вяземского и им. Лазо районов.

Он состоит из пяти туров, среди которых домашнее задание – презентация, посвященная 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина. Кроме того, участникам будут предложены задания, связанные с работой на портале и в приложении Пенсионного Фонда РФ, работой в поисковой системе «Яндекс», задание по безопасности в интернете, а также задание по пользованию смартфоном. По итогам всех туров будут определены два победителя в категориях «Уверенный пользователь» и «Начинающий пользователь».

- Необходимость обучения граждан старшего поколения компьютерной грамотности, в том числе для получения оперативного доступа к получению услуг, является государственной задачей. Помимо соревнований, в Хабаровском крае на регулярно проводят курсы для неработающих пенсионеров, во время которых их знакомят с основными компьютерными программами и работе в сети «Интернет», - отметили в министерстве социальной защиты населения края.

Победители регионального этапа будут представлять Хабаровский край на финальном этапе IX Всероссийского чемпионата, который состоится в городе Кирове с 4 по 6 июня.

В прошлом году представитель Хабаровского края Александр Петров на Всероссийском чемпионате был награжден в специальной номинации «Участник из самого малого поселения». Он представлял село Малиновка, где проживает всего 152 человека.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, краевой чемпионат организуют министерство социальной защиты населения и региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» по Хабаровскому краю, при поддержке регионального Отделения Пенсионного фонда РФ.