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Пенсионеры Хабаровского края посоревнуются в компьютерном многоборье
Краевой чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров «Кибербабушка и Кибердедушка» состоится в Хабаровске. Его участниками станут 15 представителей старшего поколения из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, а также Хабаровского, Вяземского и им. Лазо районов.
Он состоит из пяти туров, среди которых домашнее задание – презентация, посвященная 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина. Кроме того, участникам будут предложены задания, связанные с работой на портале и в приложении Пенсионного Фонда РФ, работой в поисковой системе «Яндекс», задание по безопасности в интернете, а также задание по пользованию смартфоном. По итогам всех туров будут определены два победителя в категориях «Уверенный пользователь» и «Начинающий пользователь».
Победители регионального этапа будут представлять Хабаровский край на финальном этапе IX Всероссийского чемпионата, который состоится в городе Кирове с 4 по 6 июня.
В прошлом году представитель Хабаровского края Александр Петров на Всероссийском чемпионате был награжден в специальной номинации «Участник из самого малого поселения». Он представлял село Малиновка, где проживает всего 152 человека.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, краевой чемпионат организуют министерство социальной защиты населения и региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» по Хабаровскому краю, при поддержке регионального Отделения Пенсионного фонда РФ.
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