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На севере Хабаровского края начнут строить волоконно-оптические линии связи
В северных районах края появятся наземные линии связи. Инвестор, готов проложить ВОЛС по территориям Аяно-Майского, Охотского и Тугуро-Чумиканского районов. ООО "НПО "Импульс" готов реализовать инвестиционный проект по строительству магистральных сетей для предоставления современных услуг связи населению, в том числе, по высокоскоростному подключению к сети Интернет.
Развитие телекоммуникационных сетей в отдаленных районах всегда было проблемой. Сложный рельеф, суровые климатические условия для многих компаний становились непреодолимыми факторами. К реализации проекта инвестор приступит уже в этом году, строительство линий связи начнется с Охотского района. Общая протяженность планируемой ВОЛС составит порядка 2 тысяч километров и свяжет северные территории края с Республикой Саха (Якутия) и Магаданской областью. Объём инвестиций будет определен после завершения проектирования.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, в крае уделяется особое внимание обеспечению населения доступом к современным телекоммуникационным услугам. Модернизируются устаревшие АТС, повышается качество связи. Работы ведутся, в том числе, в рамках крупномасштабного федерального проекта «Устранение цифрового неравенства».
Также в прошлом году в крае был реализован региональный проект по обеспечению широкополосным доступом к сети Интернет сел и поселков, в которых проживает более 500 человек. За два года построено около 600 км волоконно-оптических линий связи до 45 поселений. Скоростной интернет, интерактивное телевидение и другие цифровые услуги появились в селах и поселках Хабаровского, Амурского, Комсомольского, Бикинского, Верхнебуреинского, Николаевского, Солнечного, Ульчского районов и района им. Лазо.
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