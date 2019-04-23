Хабаровский край всё менее привлекателен для населения

В прошлом году наш регион покинули 6,8 тысяси человек. 2018-й побил рекорды последней миграционной пятилетки: в 2014 году численность постоянного населения снизилась на 1,6 тыс. человек, в 2015 - на 3,8 тыс., в 2016 - на 1,2 тыс., в 2017 - на 5 тыс. Такие данные приводит Управление Федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому краю, Магаданской области, ЕАО и ЧАО.

Эти цифры демонстрируют отсутствие надежд на перемены, повышение уровня жизни и формирование условий для прорывного развития края, несмотря на желанную смену лиц у регионального руля власти.

- Уезжает высококвалифицированная и высокоинтеллектуальная часть населения. Это, без сомнения, тревожный фактор. Люди, которые себя ценят, ценят свою профессию, свой потенциал понимают, что в Москве или центральных регионах России они будут получать больше за свой труд. Даже без дальневосточных надбавок. Вымывается наиболее активная часть жителей Хабаровского края, и этот фактор очень тревожный, - говорит эксперт Федеральной экспертной сети "Клуб регионов", директор экспертно-аналитического центра "ДВ РЕГИОН" Евгений Чадаев.

Примечательно, что в мае 2016 года нынешний губернатор, а тогда ещё депутат Госдумы РФ Сергей Фургал, комментируя закон о "дальневосточном гектаре", говорил, что местным жителям нужно совсем не это.

Главная задача для Дальнего Востока заключается не в том, чтобы сюда приехали люди, а в сохранении населения, родившегося здесь. Потому что взрослому человеку и по состоянию здоровья, и психологически тяжело приспособиться к новым условиям. Не зря есть поговорка: " Где родился, там и пригодился". А решать эту задачу нужно не путём раздачи бесплатной земли, а через создание благоприятных условий для жизни, - считал он.

Создание благоприятных условий жизни людей, включая наведение порядка в сфере здравоохранения и образования, обеспечение жильем, транспортную доступность, развлечения и культуру, глава региона декларировал и на этапе предвыборной кампании в сентябре прошлого года. Выделенное на 2019 год количество разрешений на работу для иностранных граждан - 9 930 - тоже идёт вразрез с первоначальными заявлениями Сергея Фургала. К примеру, встречаясь в октябре 2018 года со студентами Хабаровского автодорожного техникума, он сообщал им о своём намерении разобраться в вопросе и обеспечить преимущественные возможности трудоустройства местной молодежи.

Ожидания избирателей, по большому счёту, до сих пор не оправдываются, что и заставляет тысячи человек паковать чемоданы и искать лучшей жизни за пределами Хабаровского края.