Сельхозпроизводителей Хабаровского края поддержали миллионами

Между сельхозпроизводителями Хабаровского края распределили около 74 млн рублей. Состоялся конкурс на предоставление грантов начинающим фермерам, а также на развитие семейных животноводческих ферм. Реализация проектов предполагает увеличение поголовья скота, а также создание новых рабочих мест.

В этом году на конкурс на поддержку начинающих фермеров было подано 13 заявок глав КФХ из Вяземского, Комсомольского, Солнечного, Хабаровского и им. Лазо районов. В итоге победителями признаны шесть проектов. Из них четыре - по крупному рогатому скоту мясного и молочного направлений. Один фермер получит грант на развитие пчеловодства в селе Кругликово района им. Лазо, и еще один направит деньги на строительство теплиц в Ильинке Хабаровского района.

В конкурсном отборе на развитие семейных животноводческих ферм из четырёх поданных заявок отбор прошли три. В Вяземском районе фермер займется строительством комплекса для КРС мясного направления. В Хабаровском районе деньги грантовой поддержки будут направлены на строительство телятника. В свою очередь, житель села Гродеково в районе им. Лазо вложит грант в строительство свиноводческого комплекса на 400 голов

Как сообщает пресс-служба правительства региона, всего на поддержку начинающих фермеров выделено 15 млн рублей, а на развитие семейных животноводческих ферм - 58,8 млн рублей.

В результате реализации проектов к 2023 году начинающие фермеры должны будут построить три животноводческих помещения с общим поголовьем 200 голов крупного рогатого скота, три теплицы площадью 1,2 тыс. кв. метров, приобрести 50 пчелосемей. Главы семейных животноводческих ферм планируют реконструировать две фермы на 325 голов КРС и построить свинокомплекс на 400 животных. Кроме того, будет создано не менее 27 постоянных рабочих мест.