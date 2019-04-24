Единороссы в Хабаровском крае требуют перемен

На минувшей неделе Хабаровский край накрыл шквал политической активности. В региональном отделении «Единой России» появилась группа реформаторов. Штормить здесь начало аккурат в период последних выборов губернатора. Между первым и вторым туром. Тогда население края, утомленное общей стагнацией и отсутствием внятных перспектив, сделало свой выбор в пользу резкой смены режима. Губернатор-единоросс Вячеслав Шпорт был вынужден уступить нагретое за два с лишним срока место депутату Госдумы от ЛДПР Сергею Фургалу. Народ возликовал. Чего не скажешь о представителях властной номенклатуры, засевшей в структурах исполнительной и законодательной власти, и, понятно дело, в партии «Единая Россия». Справедливости ради надо отметить, что многие представители «старой школы» проявили себя как грамотные, эффективные управленцы и могут дать фору представителям новой команды. В том числе и по партийной линии. Ветер перемен, скорее всего, обошел бы их стороной. Но... в предвыборный период сослагательные наклонения неуместны. Междупрочим, напомним, что уже в сентябре нас ждет масштабная избирательная кампания: жителям края предстоит определить депутатов краевой думы, городских дум Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, избрать мэра Города юности, довыбрать депутата Государственой думы. В общем, борьба разгорится нешуточная. Тем временем социологические замеры свидетельствуют о низком рейтинге партии былой власти в регионе и о высоком — нынешней. Не будем сейчас анализировать причины, на наш взгляд, они неоднозначны.





Посыпая голову пеплом

Как бы то ни было, трезвый взгляд узкой группы единороссов подсказал им, можно сказать, революционное решение.



- Жить по-старому больше невозможно. Жители устали от грязных технологий и выборов без выбора. Когда кандидаты преследуют собственные политические и финансовые интересы, ответственны не перед народом, а перед теми, кто их выдвигает, - заявили участники экстренно образованного общественного движения «Время перемен».

В него на первом этапе вошли представители общественности края (нам список пока не известен), Ассамблеи народов Хабаровского края, Всероссийского общества охраны природы и Общероссийского народного фронта. Правда, днем позже ОНФ сделал шаг назад, но сейчас, как уверяют, вернулся на позиции. Возглавил движение заслуженный единоросс, член Высшего совета партии, ректор ТОГУ Сергей Иванченко.



- Все это мы уже проходили и возвращаться к этому не хотим, - чеканили реформаторы. - Сегодня нашему региону и губернатору С.И. Фургалу как воздух необходима новая команда.

- «Единая Россия», как партия власти, должна признать допущенные ошибки и исправлять их, - говорится в принятом манифесте. - Но не пламенными речами, а реальными делами - вместе с людьми и в интересах людей. Партии необходимо провести полную смену кадрового состава и организовать честное и открытое народное голосование...

...Человек, способный решать задачи и добиваться результатов, важнее, чем партийный значок. Потому что дело не в партиях, все дело - в людях.

- Наша цель - по максимуму использовать шанс, который дают нам осенние выборы, — в интересах края и большинства его жителей, - рапортуют реформаторы. - Составить список активных, думающих и готовых по-настоящему работать кандидатов, опираясь исключительно на ваше мнение.

Стоит предположить, что в одностороннем порядке сформировать новую команду губернатора у единороссов вряд ли получится. А уж какие рекомендации даст «товарищам» действующий глава региона — остается только догадываться. Надеемся, как обычно, на лучшее. Тем более что и посылы партийцев вызывают некий оптимизм.Не поспоришь, особенно учитывая то, что запрос на новые лица и свежие идеи давно уже созрел у населения. Полагаем, что во многом с этим связан успех ЛДПР и ее представителя Сергея Фургала на минувших выборах. Определенную настороженность вызывают лишь весьма сжатые сроки, в которые единороссам необходимо решить свои кадровые и ротационные проблемы. Но, уверены, они справятся. Да и в предложениях недостатка, пожалуй, не будет.





С опорой на вертикаль

Инициатива краевых единороссов не осталась без внимания на федеральном уровне. Их идею всецело поддержал секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак. А такая поддержка, что уж говорить, дорогого стоит. Можно сказать, утверждает стратегию развития не отдельной группы партийцев, нои всей «Единой России», как минимум в регионе. Турчак отметил, что партия всегда будет поддерживать неравнодушных и активных людей, которых беспокоит судьба родного края.



- Я внимательно ознакомился с обращением представителей общественного движения «Время перемен», - подчеркнул Андрей Турчак. - За каждым из участников движения стоятреальные дела, поддержка земляков, яркие инициативы и понимание проблем, которые волнуют людей.

По мнению секретаря Генсовета, жители Хабаровского края открыто заявили о желании провести обновление власти, и это абсолютно закономерно. От того, какая команда пойдет на выборы, какую программу перемен предложит людям эта команда, зависит будущее края.А для того чтобы облегчить бремя предварительного голосования для его новоявленных участников, в Москве было принято решение о его перезагрузке на базе движения «Время перемен». В частности, срок приема заявок продлен до 12 мая, а срок проведения дебатов до 22 мая включительно. Само голосование состоится в единый день по всей стране –26 мая. Прийти и отдать голос за своего кандидата сможет любой гражданин, обладающий избирательным правом.



С поддержкой по горизонтали

Вслед за секретарем Генсовета партии свое одобрение новому движению выразил и секретарь регионального политсовета «Единой России».



- Партия следует заявленному курсу на обновление и приветствует появление в своих рядах новых лиц, - заявил краевой партийный босс Сергей Луговской. - Предложение общественников поддержано на федеральном уровне. С этим решением я полностью согласен.

- Никакого раскола или внутренней борьбы в региональном отделении партии нет, - уверен Луговской. - Все, что сейчас происходит, – это движение навстречу людям, которые ждут развития и перемен. Это движение к объединению, которое продиктовано новой политической реальностью. В том числе к консолидации исполнительной и законодательной власти в регионе.

Лидер хабаровских единороссов также уточнил, что сообщения о расколе внутри партийных рядов, которые то и дело появляются в информационном поле, беспочвенны.Нам же, журналистам, крайне интересно, какое развитие получит эта, без сомнения, ценная инициатива. Какой отклик вызовет в умах и сердцах избирателей Хабаровского края. Как отразится на политическом ландшафте Дальнего Востока, да и, пожалуй, всей страны. Что ж, как говорится, будем следить за развитием событий.



Ульяна Харитонова





Выдержка из Манифеста: «Мы призываем всех неравнодушных к судьбе края людей — не думайте, что за вас уже все решено. Все зависит только от нас! Приходите, регистрируйтесь, участвуйте в народном голосовании, формируйте команду губернатора, команду нашего родного края. Если мы не используем этот шанс сегодня — ближайшие пять лет можно считать вычеркнутыми из жизни».





