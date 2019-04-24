Хабаровский МУП «Водоканал» преподнес «сюрприз» православным к Великой Пасхе



Один раз в году, за три дня перед Пасхой, наступает значимый для христиан день - Чистый четверг. Событие, конечно, не яркое праздничное, но в православной жизни занимает важное место. Еще наши предки ждали этот день, чтобы совершить обряды, которые укрепляли семейное благополучие и здоровье всех членов семьи на целый год.

Считается, что в Великий четверг перво-наперво всем членам семьи необходимо умыться, лучше всего водой с серебряной монеткой или ложкой (такое умывание должно одарить человека крепким здоровьем и красотой). Затем, до восхода солнца, очистить все тело, то есть принять ванну или душ (омовение поможет снять усталость и тревоги, а также, при наличии, облегчит физическую боль).

Само название «Чистый четверг» подразумевает не только очищение тела, но и наведение порядка в жилище. Издавна считается, что у кого в Чистый четверг дома грязь, то и весь год он проведет в ссорах.

В этот день хозяйки затевают в доме генеральную уборку. Ведь если встретить Пасху в грязном жилье, то ничего хорошего от будущего года ждать не придется. После четверга на страстной неделе в доме убирать нельзя.

Кроме этого, с Чистого четверга на Страстную пятницу не стоит оставлять невымытой посуду и замоченное, но не выстиранное белье. Еще один обычай четверга - выпечка пасхальных куличей.

А теперь перейдем к житейским реалиям. По сообщениям МУП «Водоканал» в северной части Хабаровска в четверг, 25 апреля, отключат холодную воду. Ее не будет с 8:00 до 20:00 на отрезке от ул. Тихоокеанской, 104 до ул. Тихоокеанской, 130; на улицах Сибирской, Уральской, Двойной; в домах №№ 85, 85а, 73г на улице Шелеста; в поселке Рыбак от ул. Тихоокеанской, 115 до ул. Тихоокеанской, 127; на улицах Бабушкина, Известковой, Фоломеева, Массовой, Кузнечной.

Как рассказал начальник центральной диспетчерской управления производством МУП «Водоканал» Владимир Елчев, отключение связано с ремонтными работами. «Для улучшения качества водоснабжения 25 апреля мы планируем произвести врезку задвижки диаметром 400 миллиметров по адресу: улица Шелеста, 85. Просим жителей прилегающего микрорайона сделать необходимый запас воды на время проведения работ. Вода к многоквартирным домам, частному сектору и социальным объектам будет подвозиться в этот день автоцистернами по графику и заявкам».

И если умыться и помыться верующие Северного микрорайона должны успеть, ведь восход Солнца наступит до 8 утра, то что делать с остальными традициями? Остается приготовить цистерны и изучить график подвоза воды. С наступающей Великой Пасхой!





Елена Бехтер



