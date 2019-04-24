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Сергей Фургал пытается отделить честных застройщиков от мошенников
Очередное заседание рабочей группы при правительстве Хабаровского края по вопросам оказания содействия дольщикам в получении квадратных метров немало удивило председательствующего.
Погружением губернатора в темные пучины занимались представители разных известных и даже уже забытых компаний, но скажу честно, прорывалась на это заседание (обещали, что не хватит стульев) исключительно ради Алексея Гордейчика. Люблю наблюдать адвоката в деле. В арбитражном суде он на журналиста набросился, а в правительстве как себя поведет?
На заседании Алексей Владимирович представлял ЖСК «Утес», что строит многоэтажный дом на ул. Фрунзе. Мы не один раз уже писали об этом доме и даже обращали внимание губернатора – вот, мол, еще один едва ли не самый старый долгострой. Это еще одна причина присутствовать на заседании рабочей группы.
Обманутых не держим
Перво-наперво, едва Алексею Гордейчику предоставили слово, он подчеркнул, особенно для присутствующей прессы:
Мол, какие обманутые дольщики, нет таковых.
Но, может, со сроками какие-то проблемы?
Если не знать все предыстории вопроса, то вот он, белый и пушистый представитель, у которого проблемы совсем иного свойства, чем у обманутых дольщиков.
Проезжая мимо
В дом на ул. Фрунзе застройщика ООО «Мир Автаркия» счастливые жильцы должны были въехать в четвертом квартале 2005 года…
…В 2012-м было возбуждено дело о банкротстве в отношении застройщика. Чем компания занималась долгие семь лет – история умалчивает. Чем-то, наверное, занималась. Присутствующая на заседании представитель дольщиков считает, что в это время застройщик выводил средства, приобретая недвижимость на стороне. Где-то в это же время господин Гордейчик приобрел квартиру в данном долгострое. Вот как он сам об этом рассказывает:
Вряд ли Алексей Владимирович на тот момент не ведал, что дом уже как лет пять должен был быть сдан в эксплуатацию – все-таки на тот момент он представлял руководство ООО «Мир Автаркия». Мог и наверняка узнать – ведь хороший же юрист! – что проданная ему квартира уже была продана однажды, в 2004-м. Сегодня первая ее покупательница, Людмила Коваленко, стоит с ним в одном реестре кредиторов «Мира Автаркии».
Кстати, Алексей Гордейчик, судя по документам судов, еще и представитель конкурсного управляющего банкротящегося ООО.
Диалоги о высоком
Мне любопытно наблюдать за диалогом представителя ЖСК «Утес» и губернатора.
- А кто сейчас руководит ЖСК? – спрашивает руководитель региона.
- Руководит Гинзбург, - подсказывает Коваленко.
- Гинзбург, Гинзбург… что-то фамилия знакомая, - напрягает память Сергей Фургал.
- Бард такой был, Галич там, облака плывут, - напевает Гордейчик, сидя на заседании в правительстве.
- Алексей Владимирович, знаете, вот здесь эти шутки не уместны, мы же разбираем серьезный вопрос!
- Так вот по серьезному вопросу я бы хотел, так сказать, закончить свое выступление, по крайней мере в тех вопросах, в которых нам может помочь краевая администрация.
- Чем вам помочь?
- Конечно, я бы хотел сказать деньгами, как вот Кожемяко 200 миллионов выделил на достройку…
- Вы хотите сказать, чтобы я забрал деньги у детей и передал мошенникам?! - перебивает оратора губернатор.
Это, на мой взгляд, он неаккуратно высказался. Господин Гордейчик ведь наверняка захочет чисто юридически подойти к моменту, тут общечеловеческие понятия не берутся во внимание, только крючки закона.
- Назовите мне хоть одну причину, что это не мошенники? Если человек взял с людей деньги и пообещал им предоставить имущество и не предоставил, заранее зная, что он это сделать не может, или, предполагая в процессе, что он это сделать не может, как мы должны назвать такого человека?
Алексей Гордейчик делает шаг назад:
По словам представителя ЖСК в прошлом году кооператив освоил порядка 30 миллионов рублей на достройке дома. В этом году хотелось бы еще 100, тогда в 2020-м можно было бы выходить на ввод в эксплуатацию.
Те, кто вошел в состав ЖСК, делают дополнительные взносы. Такой путь предусмотрен при долгострое – дольщики объединяются в кооперативы, достраивают своими силами.
Особая математика
- Не понимаю одного, если все так хорошо, сформировали ЖСК, достроят дом в 20 году, в конце концов через 15 лет все получат свое имущество, в чем проблема? Получат ли люди свои квадраты или нет? – размышляет вслух Фургал, выслушав доводы ЖСК.
- Нет, конечно, - вступает в разговор Людмила Коваленко, - он исключает нас из ЖСК и обещает после 20 года вернуть по 12 тысяч за квадратный метр.
- Я никого не исключаю, - говорит Гордейчик, - есть решение соответствующего собрания. При чем тут я?
- Общего собрания не было, - утверждает Людмила Александровна. - Только 22 процента дольщиков проголосовали за ЖСК, остальные – офисники. Я писала в Стройнадзор Сутурину, я была на приеме у прокурора Хабаровского края, была в СК у Решетникова, Решетников сказал: пишите - «организованной группой с участием Миронова (бывший руководитель «Мира Автаркия»), Гордейчика, Аксютиной (конкурсный управляющий) дом захвачен». Он нас, первых дольщиков, выживает, запугивает, шантажирует, пытается захватить наши квартиры за бесценок, нам деньги вернуть – через 16 лет по 12 тысяч за квадратный метр! Так у нас даже квартиры нет…
(К слову, Людмила Александровна дошла до Верховного суда в попытке отстоять свое право «первой ночи» на квартиру, купленную Гордейчиком.)
Тут-то губернатор и высказался по поводу беспредельного совершенства:
- Представьте, в 2005 году 12 тысяч были деньги, человек эти деньги вложил, а в 2018-м или 2019-м говорят: не переживай, мы тебе эти 12 тысяч вернем…
- Нет, - вносит поправочку Коваленко, - мы платили 25, а нам вернут 12.
- А почему 12-то? – изумляется Фургал. - У меня один только маленький вопрос к правительству: если этот процесс с 2012 года идет, почему мы до сих пор не можем внятно, четко, понятно через правоохранительные органы привести все в соответствие?
Гордейчик уверен, потому что законодательство РФ не нарушено. Хотя как знать, как знать – имущество-то во время банкротства продавали. И суды подтвердили законность таких сделок.
Выслушал губернатор и жалобы Алексея Гордейчика на тепловые и электросети, которые поставили дом в график подключения позже оговоренных соков окончания строительства, на соседнего застройщика, что не только успел дом поставить, но и кусок земли у ЖСК «Утес» себе приоформил.
- А в суд не пробовали? – спросил губернатор.
- Я объективно понимаю: решить вопрос в административном порядке может быть быстрее и эффективней, - признается юрист.
- Позвольте, наш разговор начался с того, что у нас самый справедливый и гуманный суд и поэтому его решения не подлежат никакому переосмыслению, а заканчиваем тем, что какие- то плохие дяди и тети подписали бумагу и зарегистрировали землю, которая принадлежит нам. И если суд вынесет решение не в нашу пользу, то он никакой не гуманный, несправедливый, и как можно с ним жить?
Именно так оно и выглядит, Сергей Иванович. Гордейчик должен быть всегда прав, независимо от того, кого представляет - банкротящееся предприятие ли, конкурсного ли управляющего, организацию жильцов или себя лично. Судебные иски - его средства производства, как станок у токаря.
Одним словом, перспективы дома на ул. Фрунзе пока тоже весьма туманны, Фургал решил копнуть вглубь, дорыть до самой мути. Во всяком случае договорено провести отдельное совещание с инициативной группой обманутых дольщиков «Мира Автаркии».
- Без меня? – поинтересовался Алексей Владимирович.
- Ну, если вы пожелаете войти в инициативную группу…
Скорее всего, подобного желания не возникнет. Подробное заявление тех, кого Гордейчик не считает обманутыми дольщиками, будет изучено – губернатор обещал. Может, и сдвинется чего.
К слову, о сдвигах. Заседание рабочей группы, как всегда, началось с отчета о проделанном.
Реестр обманутых дольщиков в крае уменьшился на 241 человека.
Введены в эксплуатацию: жилой дом №29 (застройщик ГВСУ №6), жилой дом в ЖК «Статус» в с. Мичуринском. Введен объект ООО «Любимый дом». Из проблемных объектов исключены два объекта.
Ирина Северцева
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