Сергей Фургал пытается отделить честных застройщиков от мошенников





«Если человек взял с людей деньги, пообещал им предоставить имущество и не предоставил, заранее зная, что он это сделать не может, как мы должны назвать такого человека, если не мошенником?»

Очередное заседание рабочей группы при правительстве Хабаровского края по вопросам оказания содействия дольщикам в получении квадратных метров немало удивило председательствующего.



- Как говорится, совершенству нет предела, - на исходе второго часа резюмировал Сергей Фургал, - я понял, что с Алексеевской (вопрос по долгострою МУП «УКС» рассматривали на выезде. – Прим. авт.) это вообще не проблема... По сравнению с тем, куда мы сейчас погружаемся…

Погружением губернатора в темные пучины занимались представители разных известных и даже уже забытых компаний, но скажу честно, прорывалась на это заседание (обещали, что не хватит стульев) исключительно ради Алексея Гордейчика. Люблю наблюдать адвоката в деле. В арбитражном суде он на журналиста набросился, а в правительстве как себя поведет?На заседании Алексей Владимирович представлял ЖСК «Утес», что строит многоэтажный дом на ул. Фрунзе. Мы не один раз уже писали об этом доме и даже обращали внимание губернатора – вот, мол, еще один едва ли не самый старый долгострой. Это еще одна причина присутствовать на заседании рабочей группы.



Обманутых не держим

Перво-наперво, едва Алексею Гордейчику предоставили слово, он подчеркнул, особенно для присутствующей прессы:



- Я адвокат, поэтому верю в закон и верю, что решения суда, вынесенные в Российской Федерации, имеют обязательное значение для всех граждан, должностных лиц вне зависимости от их места положения и правового статуса. В этой связи определением арбитражного суда Хабаровского края от 8 июня 2018 года данный объект был передан в рамках процедуры банкротства застройщика «Мир Автаркия» ЖСК «Утес». Обязательства ООО «Мир Автаркия» перед дольщикам тем же определением были погашены. То есть обязательств юридически не существует…

- Сегодня есть участники кооператива, есть собственники объекта незавершенного строительства, которые по каким-то причинам не желают участвовать в деятельности кооператива, - адвокат на то и адвокат, чтобы уметь ходить вокруг да около.

- В соответствии с разрешением на строительство срок сдачи объекта… 31 декабря 2020 года, - поднимает лукавые глаза Гордейчик.

- Этот объект - один из самых длинных долгостроев в городе, - подсказывают представители Госстройнадзора, - нет урегулированной ситуации между членами кооператива, действующей администрацией, так скажем, и группой лиц, которые по определенным причинам вышли из кооператива или были оттуда исключены.

Мол, какие обманутые дольщики, нет таковых.Но, может, со сроками какие-то проблемы?Если не знать все предыстории вопроса, то вот он, белый и пушистый представитель, у которого проблемы совсем иного свойства, чем у обманутых дольщиков.



Проезжая мимо

В дом на ул. Фрунзе застройщика ООО «Мир Автаркия» счастливые жильцы должны были въехать в четвертом квартале 2005 года…

…В 2012-м было возбуждено дело о банкротстве в отношении застройщика. Чем компания занималась долгие семь лет – история умалчивает. Чем-то, наверное, занималась. Присутствующая на заседании представитель дольщиков считает, что в это время застройщик выводил средства, приобретая недвижимость на стороне. Где-то в это же время господин Гордейчик приобрел квартиру в данном долгострое. Вот как он сам об этом рассказывает:



- Я вот эту квартиру - вы не поверите - как покупал. Перед операцией на сердце, с женой ездили, смотрели, было три с половиной миллиона денег… Они как раз крышу подвели. Я говорю: «Ну давай здесь купим». 2010 год был…

Вряд ли Алексей Владимирович на тот момент не ведал, что дом уже как лет пять должен был быть сдан в эксплуатацию – все-таки на тот момент он представлял руководство ООО «Мир Автаркия». Мог и наверняка узнать – ведь хороший же юрист! – что проданная ему квартира уже была продана однажды, в 2004-м. Сегодня первая ее покупательница, Людмила Коваленко, стоит с ним в одном реестре кредиторов «Мира Автаркии».Кстати, Алексей Гордейчик, судя по документам судов, еще и представитель конкурсного управляющего банкротящегося ООО.



Диалоги о высоком

Мне любопытно наблюдать за диалогом представителя ЖСК «Утес» и губернатора.

- А кто сейчас руководит ЖСК? – спрашивает руководитель региона.

- Руководит Гинзбург, - подсказывает Коваленко.

- Гинзбург, Гинзбург… что-то фамилия знакомая, - напрягает память Сергей Фургал.

- Бард такой был, Галич там, облака плывут, - напевает Гордейчик, сидя на заседании в правительстве.

- Алексей Владимирович, знаете, вот здесь эти шутки не уместны, мы же разбираем серьезный вопрос!

- Так вот по серьезному вопросу я бы хотел, так сказать, закончить свое выступление, по крайней мере в тех вопросах, в которых нам может помочь краевая администрация.

- Чем вам помочь?

- Конечно, я бы хотел сказать деньгами, как вот Кожемяко 200 миллионов выделил на достройку…

- Вы хотите сказать, чтобы я забрал деньги у детей и передал мошенникам?! - перебивает оратора губернатор.

Это, на мой взгляд, он неаккуратно высказался. Господин Гордейчик ведь наверняка захочет чисто юридически подойти к моменту, тут общечеловеческие понятия не берутся во внимание, только крючки закона.

- Назовите мне хоть одну причину, что это не мошенники? Если человек взял с людей деньги и пообещал им предоставить имущество и не предоставил, заранее зная, что он это сделать не может, или, предполагая в процессе, что он это сделать не может, как мы должны назвать такого человека?

Алексей Гордейчик делает шаг назад:



- Я про тех, кто начинал строить дом, вообще ничего не говорю, я спросил еще в начале совещания, как решается вопрос с их привлечением к ответственности. Что касается передать денег… Я, честно говоря, за ради шутки, - и снова попытка наступления: - Но если серьезно обсуждать – у нас 210 миллионов дебиторки. В принципе, беспроцентную ссуду из краевого бюджета нам отдавать есть чем…

По словам представителя ЖСК в прошлом году кооператив освоил порядка 30 миллионов рублей на достройке дома. В этом году хотелось бы еще 100, тогда в 2020-м можно было бы выходить на ввод в эксплуатацию.Те, кто вошел в состав ЖСК, делают дополнительные взносы. Такой путь предусмотрен при долгострое – дольщики объединяются в кооперативы, достраивают своими силами.



Особая математика

- Не понимаю одного, если все так хорошо, сформировали ЖСК, достроят дом в 20 году, в конце концов через 15 лет все получат свое имущество, в чем проблема? Получат ли люди свои квадраты или нет? – размышляет вслух Фургал, выслушав доводы ЖСК.

- Нет, конечно, - вступает в разговор Людмила Коваленко, - он исключает нас из ЖСК и обещает после 20 года вернуть по 12 тысяч за квадратный метр.

- Я никого не исключаю, - говорит Гордейчик, - есть решение соответствующего собрания. При чем тут я?

- Общего собрания не было, - утверждает Людмила Александровна. - Только 22 процента дольщиков проголосовали за ЖСК, остальные – офисники. Я писала в Стройнадзор Сутурину, я была на приеме у прокурора Хабаровского края, была в СК у Решетникова, Решетников сказал: пишите - «организованной группой с участием Миронова (бывший руководитель «Мира Автаркия»), Гордейчика, Аксютиной (конкурсный управляющий) дом захвачен». Он нас, первых дольщиков, выживает, запугивает, шантажирует, пытается захватить наши квартиры за бесценок, нам деньги вернуть – через 16 лет по 12 тысяч за квадратный метр! Так у нас даже квартиры нет…

(К слову, Людмила Александровна дошла до Верховного суда в попытке отстоять свое право «первой ночи» на квартиру, купленную Гордейчиком.)

Тут-то губернатор и высказался по поводу беспредельного совершенства:

- Представьте, в 2005 году 12 тысяч были деньги, человек эти деньги вложил, а в 2018-м или 2019-м говорят: не переживай, мы тебе эти 12 тысяч вернем…

- Нет, - вносит поправочку Коваленко, - мы платили 25, а нам вернут 12.

- А почему 12-то? – изумляется Фургал. - У меня один только маленький вопрос к правительству: если этот процесс с 2012 года идет, почему мы до сих пор не можем внятно, четко, понятно через правоохранительные органы привести все в соответствие?

Гордейчик уверен, потому что законодательство РФ не нарушено. Хотя как знать, как знать – имущество-то во время банкротства продавали. И суды подтвердили законность таких сделок.

Выслушал губернатор и жалобы Алексея Гордейчика на тепловые и электросети, которые поставили дом в график подключения позже оговоренных соков окончания строительства, на соседнего застройщика, что не только успел дом поставить, но и кусок земли у ЖСК «Утес» себе приоформил.

- А в суд не пробовали? – спросил губернатор.

- Я объективно понимаю: решить вопрос в административном порядке может быть быстрее и эффективней, - признается юрист.

- Позвольте, наш разговор начался с того, что у нас самый справедливый и гуманный суд и поэтому его решения не подлежат никакому переосмыслению, а заканчиваем тем, что какие- то плохие дяди и тети подписали бумагу и зарегистрировали землю, которая принадлежит нам. И если суд вынесет решение не в нашу пользу, то он никакой не гуманный, несправедливый, и как можно с ним жить?

Именно так оно и выглядит, Сергей Иванович. Гордейчик должен быть всегда прав, независимо от того, кого представляет - банкротящееся предприятие ли, конкурсного ли управляющего, организацию жильцов или себя лично. Судебные иски - его средства производства, как станок у токаря.

Одним словом, перспективы дома на ул. Фрунзе пока тоже весьма туманны, Фургал решил копнуть вглубь, дорыть до самой мути. Во всяком случае договорено провести отдельное совещание с инициативной группой обманутых дольщиков «Мира Автаркии».

- Без меня? – поинтересовался Алексей Владимирович.

- Ну, если вы пожелаете войти в инициативную группу…

Скорее всего, подобного желания не возникнет. Подробное заявление тех, кого Гордейчик не считает обманутыми дольщиками, будет изучено – губернатор обещал. Может, и сдвинется чего.

К слову, о сдвигах. Заседание рабочей группы, как всегда, началось с отчета о проделанном.

Реестр обманутых дольщиков в крае уменьшился на 241 человека.

Введены в эксплуатацию: жилой дом №29 (застройщик ГВСУ №6), жилой дом в ЖК «Статус» в с. Мичуринском. Введен объект ООО «Любимый дом». Из проблемных объектов исключены два объекта.





Ирина Северцева

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В реестре обманутых дольщиков сегодня 12 объектов и 91 гражданин.