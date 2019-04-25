Мнимая оппозиция тянет Хабаровский край ко дну



Семимесячный срок пребывания губернатора - либерал-демократа стал поводом разглядеть "недоношенность" оппозиционной программы для региона, давно ожидающего обновления.

Эйфория первых месяцев после выборов, победителя которых в Хабаровском крае определило протестное голосование, начала рассасываться, обнажая главную проблему: у власти оказался человек, не имеющий даже базовых навыков руководства исполнительной властью субъекта федерации.

Один из серьезных показателей нестабильности курса, которому следует Сергей Фургал, - лихорадка краевого правительства.

До сих пор вакантно место его заместителя по внутренней политике, а это фигура, обязанная отвечать за конструктивный диалог с администрацией Президента и внятную коммуникацию с муниципальными властями, политическими силами и общественными объединениями региона. Попытка губернатора доказать, что в нынешней ситуации со всеми этими обязанностями справляется председатель созданного им комитета по внутренней политике, в условиях раздрая региональных элит выглядит малоубедительной.

К слову, должность вице-губернатора также до сих пор не укомплектована.

Ситуацию усугубляет увольнение сразу нескольких персон, которые после назначения в обновлённое правительство не продержались в нем и полугода. Это и глава министерства природных ресурсов Константин Кузнецов, специально приглашённый из ЕАО, и зампред по социальным вопросам Наталия Пудовкина, оставившая ради предложения Сергея Фургала место председателя постоянного комитета Закдумы Хабаровского края по бюджету, налогам и экономическому развитию, и уход самого молодого члена правительства Сергея Фёдорова, возглавлявшего министерство связи и информационных технологий, и избавление от зампреда по развитию Комсомольска-на-Амуре Михаила Панкова.

Возможным кандидатом на вылет стал и бывший министр строительства Константин Пепеляев, которого новый губернатор назначил руководить краевым минпромтрансом. В местных Telegram-каналах появилась информация, что он отказался работать в качестве главы министерства промышленности после разделения полномочий ведомства.

Все эти люди оказались в правительстве Фургала по его инициативе. Поспешное бегство из команды, невзирая на потерю влияния в своих сферах, наводит на мысль о том, что специалисты высокого уровня не видят перспектив работы под руководством оппозиционного регионального руководителя. Возможно, это связано и с опасениями вероятных провокаций со стороны губернатора, открыто заявляющего, что он сам инициирует силовые сценарии в отношении своих подчиненных.

Оказались невыполненными и обещания избранного от ЛДПР губернатора воздержаться от приема в свою команду москвичей.

- Ни одного москвича или приезжего из других городов в правительстве края не будет! - уверенно говорил он журналистам во время первой рабочей поездки в Комсомольск-на-Амуре 13 октября 2018 года.

Сегодня в "белом доме" трудятся двое столичных гостей - заместитель председателя правительства края Юрий Золочевский и министр транспорта и дорожного хозяйства Валерий Немытов. Во главе минсельхоза - иногородний Александр Шкурин (он из Благовещенска).

Невыполнение своей изначальной программы, в первую очередь - по формированию команды грамотных управленцев - можно было бы списать на предвыборный раж, будь хоть какие-то ощутимые результаты деятельности. Люди постепенно начинают понимать, что над ними решили поставить эксперимент, как долго продлится не подкреплённое практическими успехами очарование оппозиционера партии парламентского большинства.

Особенно заметно это по комментариям жителей региона в официальном. Instagram-аккаунте Сергея Фургала. Елей однотипных восторженных записей начали разбавлять вдумчивые рассуждения.

- Давайте по фактам: сделал то-то, за это спасибо, респект... Я обратился, реакция последовала, результата нет, - пишет Андрей Бочарников.

- Хочется доступное нормальное жильё, чтобы не быть рабами ипотеки. Хочется поддержки, а не мизерные выплаты. Хочется, чтобы меньше врали и больше берегли: природу, окружающих, - это Виктория Ким.

- А я напомню про Комсомольск-на-Амуре, где обещали построить новые дома в микрорайоне Парус и отремонтировать школу и детсад. Как это ни удивительно, но ничего не строится и ничего не ремонтируется, - сетует Дмитрий Емельяненко.

- Очень жаль, что транспортный налог не понизил, - считает Сергей Журавлев.

Нарастающий скепсис рядовых избирателей наглядно демонстрирует, что в отсутствии компетенций никакой кандидат от системной оппозиции не может долго рассчитывать на безоглядную народную поддержку. После того, как первое очарование победой над приевшимися властными лицами проходит, люди начинают понимать, что ими воспользовались как инструментом дестабилизации внутриполитической обстановки в стране. Никакой "хороший человек", лишенный опыта практического руководства регионом и необходимым влиянием в федеральных структурах, ничего не сумеет сдвинуть с места. Он лишь усугубит имеющиеся кризисные явления.





Евгений Мезенцев







