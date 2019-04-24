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Хабаровчане стали чемпионами мира по киокусинкай
Спортсмены из Хабаровского края успешно завершили выступление на чемпионате и Первенстве мира по киокусинкай. Сборную от Хабаровского края представили сильнейшие спортсмены региона, ранее ставшие победителями всероссийских соревнований.
Одержав шесть побед в весовой категории 70 кг, чемпионом международного турнира стал Александр Аристов. За всю историю чемпионата он стал вторым россиянином, победившим в легком весе. Первым чемпионом был Роман Семченко. Сейчас он является тренером сборной команды края по киокусинкай.
Среди юниоров 16 – 17 лет на Первенстве мира в своей весовой категории серебряную медаль завоевал Никита Кочергин. Спортсмен одержал победу в трех боях. Среди юношей 13 – 14 лет бронзовая медаль у Дениса Мухина, в возрастной категории 10 лет победил Дмитрий Степин. Второе место занял Александр Коломеец, одержав 4 победы. Среди мальчиков 9 лет бронзовую медаль также выиграл Всеволод Пичугин.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, участие в чемпионате принимали и девушки. В категории 13 – 14 лет Дарья Романенко заняла 2 место, а в группе девочек 8 лет бронзовая медаль досталась Александре Шокоровой.
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