В Хабаровском крае раздадут «Георгиевские ленточки»

25 апреля в Хабаровском крае дадут старт традиционным молодежным патриотическим и социальным акциям, приуроченным ко Дню Победы. Ожидается, что в регионе пройдет более 200 массовых мероприятий, в которых примут участие свыше 400 тысяч человек.

Уже на этой неделе волонтеры начнут раздавать всем желающим «Георгиевские ленточки». Символ Победы можно будет получить на площадях и улицах, в домах ветеранов, образовательных организациях, торговых центрах и кинотеатрах. Всего в крае планируется раздать более 100 тысяч лент. Жителям региона также вручат памятки о том, как правильно носить символ Победы.

В Хабаровске «Георгиевскую ленточку» можно получить 25 апреля с 16.00 до 18 часов на площади Ленина. 26 апреля в это же время волонтеры будут раздавать ленты в ТЦ «Большая Медведица». График работы добровольцев в краевом центре, а также перечень адресов в населенных пунктах, где можно получить ленты, во вложении.

Помимо этого, в регионе пройдет акция «Нет забытым могилам». Планируется благоустроить более 270 памятников воинской славы, привести в порядок более 1,5 тысяч захоронений.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, волонтеры и школьники из отрядов «Милосердие» в ходе акции «Ветеран живет рядом» посетят на дому более 5 тысяч участников войны, окажут помощь в быту, запишут их воспоминания для школьных газет и музеев.