В Хабаровском крае сработают сирены

В Хабаровском крае 25 апреля проверят систему оповещения на случай ГО и ЧС. В назначенное время по всему региону сработают сирены, а СМИ передадут предупредительную информацию. Все действия пройдут по заранее отработанному сценарию.

- Проверка начнется в 11.30 по хабаровскому времени с объявления на местных радио- и телеканалах. Дикторы сообщат, что в регионе проводится тестирование системы оповещения. Затем в 11.40 запустят сирены, которые будут звучать до 5 минут. Их сигнал означает команду «Внимание всем!». Как только человек услышит сирену, ему необходимо включить телевизор или радио для того, чтобы прослушать полную информацию об угрозе, а также алгоритм действий. В тестовом варианте дикторы объявят, что плановая комплексная проверка системы оповещения населения Хабаровского края завершена, - рассказали в комитете правительства края по гражданской защите.

Организаторы уточнили, что при звуке сирен никаких дополнительных действий совершать не нужно. Обычно проверка проходит спокойно. Тем не менее, рекомендуется не паниковать и придерживаться установленного сценария.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, комплексная проверка системы оповещения на случай ГО и ЧС проводится по распоряжению губернатора края ежегодно в апреле. В этом году участие в ней примут такие СМИ, как: ИТА «Губерния», «6 ТВ», ГТРК «Дальневосточная», радиостанция «Восток России», другие телекоммуникационные компании края.