Новости
В Хабаровском крае сработают сирены
В Хабаровском крае 25 апреля проверят систему оповещения на случай ГО и ЧС. В назначенное время по всему региону сработают сирены, а СМИ передадут предупредительную информацию. Все действия пройдут по заранее отработанному сценарию.
Организаторы уточнили, что при звуке сирен никаких дополнительных действий совершать не нужно. Обычно проверка проходит спокойно. Тем не менее, рекомендуется не паниковать и придерживаться установленного сценария.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, комплексная проверка системы оповещения на случай ГО и ЧС проводится по распоряжению губернатора края ежегодно в апреле. В этом году участие в ней примут такие СМИ, как: ИТА «Губерния», «6 ТВ», ГТРК «Дальневосточная», радиостанция «Восток России», другие телекоммуникационные компании края.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема9 340
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы7 512
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина5 287
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность4 757
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136