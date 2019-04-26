Хабаровчане опасаются за свою жизнь из-за риэлторов



Горожане продолжают жаловаться на хабаровское риелторское агентство «Подкова» и его директора Александра Пестерева. Девять заявлений в течение одного месяца были отправлены в краевую прокуратуру. Еще несколько человек намерены подать обращения в ближайшее время.



«Список Пестерева»

Граждане просят правоохранительные органы провести проверку в отношении «Подковы» и Пестерева, так как считают, что те на протяжении долгого времени занимаются отъемом квартир у различных групп населения. Заявления, направленные в адрес Прокуратуры Хабаровского края, в частности, гласят:

«Предполагаемые схемы отъема жилья у населения следующие. Работники фирмы находят квартиры, где происходит конфликт между собственниками. У одного из собственников выкупается доля (которая, как правило, оформляется на гражданина Пестерева), после чего начинается давление на оставшегося собственника. У него вымогают деньги (предлагают выкупить долю гражданина Пестерева по завышенной цене) либо заставляют продавать свою долю по крайне заниженной цене.

Давлением занимается человек по имени Сергей Чешегоров. Он грозит собственникам убийством, увечьями или заселением в спорную квартиру маргиналов...



…Другая схема касается тех, кто обращался в «Подкову» за кредитом под залог доли. Существуют свидетельства людей, которые обращались за такими услугами и в результате оказывались не только без доли, но и вообще без квартиры.

Соответствующая деятельность сотрудников компании «Подкова» неоднократно освещалась в средствах массовой информации. В офисе у данной компании проходили обыскипосле того, как у одного из сотрудников «Подковы» обнаружили паспорт пожилого человека, которого вывезли из собственной квартиры, после чего тот умер (дело Гончарова М.Ф., №№ 1-17/2015, 1-72/2014, 1-578/2013). На Пестерева А.В. четыре раза возбуждали уголовные дела. Дважды по статье «Мошенничество» (он получил 10 лет лишения свободы условно), дважды по статье «Угроза убийством» (дела прекращены за примирением сторон)...



…Мы, вместе с неравнодушными людьми, однажды сумели дать отпор вымогателям из компании «Подкова». На нас также оказывалось давление, нас также пытались обмануть. Тем не менее мы предпочли не идти на поводу у преступников. Однако те люди, кто столкнулся с «Подковой», по-прежнему в беде, и количество таких людей врядли будет уменьшаться».

Далее следует просьба к сотрудникам прокуратуры проанализировать деятельность представителей компании «Подкова» в контексте нарушения таких статей уголовного кодекса России, как мошенничество, вымогательство и угроза убийством. А также перечисляются лица, которые, по мнению ходатаев, имеют прямое отношение к так называемым не афишируемым аспектам работы компании «Подкова». Помимо Александра Пестерева и Сергея Чешегорова, в этот список входят Ирина Левицкая, Станислав Косилкин (оба на сайте «Подковы» значатся ее агентами) и Юлия Бабий (бывший юрист этого агентства недвижимости).



Роль второго плана

В беседах с журналистами и полицией граждане рассказывают: несмотря на перечисление в заявлениях «основных лиц», компания Пестерева иногда пополняется и, так сказать, «ролями второго плана».



- Почти три года длилось мое противостояние с «Подковой», - рассказывает Андрей Канев. - В 2016 году Пестерев завладел 1/4 доли в моей квартире. Потом ко мне пришел Чешегоров, стал угрожать вселением гастарбайтеров, если я не соглашусь на условия Пестерева. Условия таковы: выкуп 1/4 доли за 850 т. р. (притом что согласно оценке независимой экспертизы ее цена составляет менее 500 т. р.). Если не соглашусь, он будет предлагать мне долю согласно преимущественному праву выкупа уже за один миллион рублей. Я сказал, что на условия вымогателей не пойду.

- Я посочувствовал Пестереву, - продолжает Канев. – Бедняге явно было негде жить. Когда пришло уведомление от судебных приставов, я сообщил, что приючу несчастного на время. Правда, тут же закралось подозрение: зачем один мужчина так настойчиво добивается проживания с другим молодым мужчиной? В июне 2018 года судьба свела меня снова с Александром Пестеревым. Увидев меня, Пестерев стал снимать меня на свой телефон и угрожать новыми судами.

- Так что «сирый» явно не бомжевал, - подытожил Андрей Канев. - В начале 2019 года выяснилось, что Пестерев продал долю в моей квартире некоему Степану Белову. В договоре купли-продажи, подписанном нотариусом Е. Хабаровой, значится сумма в 1,5 миллиона рублей.

- Я несколько раз разговаривал с Беловым, включая предварительное судебное заседание. Во-первых, странно, что Белов захотел купить за 1,5 миллиона рублей 1/4 доли в двухкомнатной квартире, расположенной даже не в центре города. То есть добавь еще парусотен тысяч рублей и можешь купить полноценную квартиру. Хоть и на окраине, но квартиру! Во-вторых, Белова не смущает трехгодичная чехарда с выкупами долей и тем фактом, что другая 1/4 доли в этой квартире значится за другим, третьим, человеком. Да и покупать за 1,5 миллиона рублей то, что стоит 500 тысяч, само по себе странно. В-третьих, на предварительном судебном заседании Белов признался, что является соучредителем ООО «Лев». Основным видом деятельности этой компании является… аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом! Что касается договора купли-продажи, то по согласию сторон там можно написать все что угодно.

Елена Евсеева, директор московской автономной некоммерческой организации содействия социальной и правозащитной деятельности «Мой дом. За высокое качество жизни»: «Квартирные рейдеры становятся собственниками доли в квартире следующими способами: покупают, указывая в договоре завышенную сумму сделки; покупают, прикрывая сделку договором дарения; дают кредит под залог доли (долю никогда не возвращают) - различными обманными путями, вплоть до физического устранения. Новый собственник врывается в квартиру, в которой есть его законная доля, и создает проживающим в квартире невыносимые условия для проживания. С утра до ночи пьет спиртные напитки, водит таких же дружков, вносит свой инвентарь (громоздкую мебель, гнилой холодильник, старый телевизор и прочий хлам). Делается все для того, чтобы заставить остальных собственников выкупить долю в 10 раз дороже рыночной».

После этого Пестерев обратился в суд, где потребовал вселиться в спорную квартиру. Суд удовлетворил претензии риелтора.Вскоре выяснилась еще одна подробность. По состоянию на середину 2018 года, Пестереву принадлежало более пятнадцати (!) долей в квартирах, расположенных в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.По мнению Канева, Степан Белов является типичным квартирным рейдером и «выживальщиком», а целью сделки является новая попытка вымогательства у основного собственника квартиры.



Семейный подряд?

С хабаровчанкой Ириной Мельниченко (имя и фамилия изменены) связана довольно драматическая история. К ней в квартиру Александр Пестерев подселил собственную мать.



- Все началось с того, что я развелась с мужем. Ему принадлежала 1/2 часть квартиры, - говорит Мельниченко. – Он переоформил долю на свою тещу. Та предложила мне выкупать долю за 3,7 миллиона рублей. И прислала через нотариуса Лимаренко соответствующее письмо с предложением. Я сказала, что не могу себе позволить выкупить по такой стоимости. После этого на интернет-порталах появилось объявление о продаже доли уже за 3,1 миллиона рублей.

- Я не знаю, как мой муж на него вышел. Пестерев здесь поселился уже после моего развода с супругом, - продолжает хабаровчанка. - Так вот, в мае пришел Чешегоров вместе с участковым и вскрыл дверь в мою квартиру. Я в это время была в командировке.

- Почтовый ящик у меня также вскрыли, - рассказывает Ирина. - В результате я не получила извещения о преимущественном праве выкупа. После того как я приехала, Чешегоров мне сказал: «Наркоманку тебе мы не сделаем, а пьяницу сделаем, с балкона слетишь, с 10 этажа». Сказал он это неожиданно. В декабре Чешегоров переоформил долю на свою жену, а та – на Пестерева. Все доверенности были подписаны нотариусами Хабаровой и Лимаренко. После переоформления Пестерев подселил ко мне свою мать, Татьяну Пестереву.

После этого, в мае 2018 года, к Мельниченко пришел Сергей Чешегоров. По словам женщины, у него оказалась доверенность и договор купли-продажи на гражданку Митусову, предполагаемую тещу Пестерева. Удивительным совпадением стало обстоятельство, что Пестерев проживает в соседней с Ириной Мельниченко квартире!Мельниченко включает аудиозапись разговора с участковым Долотовым.: Я отправила заявление, что Чешегоров не имеет права входить в мою квартиру. На это имеет право только собственница согласно статьям 246, 247 Гражданского кодекса. Доверенность его статуса не меняет, он посторонний человек! И в мое отсутствие вы не имеете права ни вскрывать дверь, ни заходить в квартиру.: Доверенность как раз меняет статус человека. Хозяйка имеет право вверять свои права другому человеку.: Это если бы она жила одна, а здесь долевая собственность.: Есть еще договор аренды или передачи в безвозмездное пользование.: Только с письменного согласия всех участников долевой собственности, то есть и моего тоже!Несмотря на активную юридическую полемику, участковый не воспрепятствовал вскрытию замков со стороны Чешегорова.По словам Мельниченко, Татьяна Пестерева ведет себя тихо. Правда, из холодильника периодически пропадает дорогой алкоголь.



Облом

Кто же такой господин Чешегоров, о котором так много говорилось? Судя по ЕГРЮЛ, человек с точно такой же фамилией и именем значится соучредителем компании «Чешер», которая занимается техническим обслуживанием и ремонтом легковых автомобилей.

В июне 2018 года Сергей Чешегоров и агент компании «Подкова» Ирина Левицкая пытались вселить гастарбайтеров в одну из квартир на проспекте 60-летия Октября, где доля принадлежала Александру Пестереву (другая доля принадлежит проживающему здесь пожилому человеку). Узнав о визите, члены движения «Гражданский надзор» приехали по адресу и попросили гостей из Средней Азии уйти.

Чешегоров и Левицкая сказали, что у них имеется доверенность от господина Пестерева. На что общественники ответили, что если доля принадлежит Пестереву, то пускай он и вселяется к старику. После этого пришел сам директор «Подковы» и стал угрожать активистам судами. Однако вскоре троица уехала.

Любопытно, что «злой и страшный» Чешегоров вел себя совсем не разнузданно. Когда один из присутствующих там людей сказал, что таким, как Чешегоров, будут очень «не рады на зоне» за то, что тот пытается отобрать жилье у пожилых людей, Чешегоров пришел в еще большее замешательство и в дискуссии предпочел не вступать.



«Мой дядя самых честных правил»

Фамилия Митусов упоминается и в рассказе Всеволода Мартынюка, который считает, что стал жертвой компании «Подкова». - 28 сентября 2015 года случилось несчастье - умер мой дедушка, Виктор Иванович Мартынюк, проживавший вместе со своим младшим сыном (моим дядей) Владимиром Викторовичем Мартынюком. После смерти деда открылось наследство - квартира по улице Фрунзе. Квартира эта была завещана дедом в пользу дяди. Об этом знали все родственники, включая дядю.

К слову, дед опасался, что дядя, ввиду, по мнению родственников, асоциального образа жизни, может лишиться жилья и остаться на улице. С этой целью он намеревался внести измененияв завещание и сделать наследником также своего старшего сына (моего отца), Мартынюка Сергея Викторовича. Но дальше слов дело не сдвинулось. Когда отец приехал в Хабаровск, они совместно с дядей приняли решение вступать в наследство по закону. Вступление в наследство происходило у того же нотариуса, который оформлял и хранил завещание. Нотариус сообщила дяде, что он также является наследником по завещанию и разъяснила ему, что при вступлении в наследство по закону он теряет право наследования по завещанию. Тот согласился и в итоге, после завершения всех формальностей, квартира была разделена между отцом и дядей в равных долях.

Отцом на дядю была оформлена доверенность на совершение нотариальных действий. Все это время отец переводил дяде деньги на оплату содержания квартиры. Была договоренность, что дядя перебирается в Подмосковье, поближе к нашей семье, и продаёт квартиру. В июне 2016 года отец Всеволода Мартынюка умирает. Наследником доли становятся он и его дядя. По словам мужчины, отношения с дядей он поддерживал и переводил ему деньги на содержание жилья. Однако в 2017 году поведение дяди резко меняется.



- Дядя начинает обвинять меня во всех смертных грехах, разрывает отношения, - говорит Всеволод. - 23 мая прошлого года мне приходит повестка в Центральный районный суд Хабаровска. Из повестки следует, что 25 мая (через 2 дня после получения повестки) мне надлежит прибыть в Хабаровск и отвечать в суде по иску дяди. Мы начинаем готовиться к суду. В суде представителем истца выступает некая Фаст Наталья Васильевна, юрисконсульт. Представляет интересы не напрямую, а по доверенности от некоего Пестерева Александра Владимировича, на которого, в свою очередь, оформлена практически полная доверенность от дяди.

«Про Пестерева вообще стоит упомянуть отдельно. При внешней благопристойности этот господин имеет неслабый криминальный бэкграунд. Привлекался по статьям, был судим и стоял на учете:1999 год – статья 159.3 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой в крупном размере, лицом, ранее судимым за хищение или вымогательство); 2000 год – статья 159.2 УК РФ (Мошенничество). В разные годы (1999 – 2004) также привлекался по статьям 119 (Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью) и 272.1 УК РФ (Неправомерный доступ к компьютерной информации). Очевидно, что дядя попал в какую-то неприятную историю (возможно, задолжал денег или связался с недобросовестными риелторами), логическим развитием которой стала нынешняя ситуация. Тем не менее мы понадеялись на справедливый суд...».

Чтобы привлечь внимание к своей проблеме, Мартынюк размещает сообщение в социальных сетях. Вот что в нем было написано:

Суд первой инстанции Всеволод Мартынюк выиграл. Судья отказал истцу в удовлетворении иска. Кроме того, к делу подключилась хабаровская нотариальная палата (истец обвинил нотариуса в сокрытии завещания и непрофессионализме). Однако краевой суд отменил решение районного суда. - Буквально на следующий день после вынесения решения кассационного суда совершается сделка купли-продажи и спорная квартира переоформляется на некоего Митусова Валерия Леонидовича. Практически сразу же на сайтах farpost, Avito, mirkvartir и т.д. появляются объявления от имени агентства недвижимости «Подкова», предлагающие купить уютную солнечную квартиру с хорошей энергетикой на улице Фрунзе.

В данный момент Мартынюк подал кассационную жалобу в Верховный Суд РФ с просьбой отменить решение апелляционного суда и оставить в силе определение Центрального районного суда города Хабаровска. После размещения информации в социальных сетяхс сайтов исчезла информация о продаже квартиры на улице Фрунзе…

Пестерев, Белов, Митусов, Юлия Бабий, Чешегоров, Левицкая... Компания расширяется и уже стала весьма «пестрой». По словам Ирины Мельниченко, в одной из бесед Пестерев ей сказал следующее: «Есть такой Бабий, по сравнению с ним Чешегоров просто ангел. Он будет ходить с сантиметром в руке, всю твою мебель выбросит».

Юлия Бабий, в отношении которой заявители просят провести проверку на предмет мошенничества, ранее работала юристом в компании «Подкова». Много кто с ней сталкивался в судах. Однако, судя по информации, полученной от Мельниченко, фигурирует еще и некий Бабий мужского пола.

Сотрудники полиции несколько раз проводили проверку в отношении компании «Подкова». Однако ничего предосудительного не нашли. Можно, конечно, предположить, что у сотрудников правоохранительных органов очень много работы и заниматься им этими случаями некогда. В это время количество заявлений на «Подкову» и ее руководителя постоянно увеличивается.



Елена Бехтер







Нина Брылева, представитель хабаровского общественного движения против коррупции и рейдерства «Гражданский надзор»: «В соответствии со статьей 252 ГК РФ если выдел доли в натуре не допускается законом или невозможен без несоразмерного ущерба имуществу, находящемуся в общей собственности, выделяющийся собственник имеет право на выплату ему стоимости его доли другими участниками долевой собственности. В соответствии со статьей 247 ГК РФ владение и пользование имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляются по соглашению всех ее участников, а при недостижении согласия - в порядке, устанавливаемом судом. Участник долевой собственности имеет право на предоставление в его владение и пользование части общего имущества, соразмерной его доле, а при невозможности этого вправе требовать от других участников, владеющих и пользующихся имуществом, приходящимся на его долю, соответствующей компенсации. Однако есть подводный камень. Можно в течение трех месяцев после того, как долю продали третьему лицу, подать иск о переводе прав покупателя на вас. Но в договоре всегда стоит завышенная цена, на это рейдеры и рассчитывают - получить прибыль путем завышения цены. А при подаче иска о компенсации вы прикладываете свою оценку, а не ту цену, которая в договоре у рейдера.







- Аудитория, с которой «работают» квартирные рейдеры, – это лица, оказавшиеся в непростой жизненной ситуации, - комментирует Александр Савкин, представитель хабаровского общественного движения против коррупции и рейдерства «Гражданский надзор». – Это инвалиды, граждане, находящиеся в бракоразводном процессе, или просто те, кто сильно нуждается в деньгах, например, на лечение. Отдельной строкой идут пожилые граждане и алкозависимые. Пожалуй, они самые уязвимые со стороны рейдеров и черных риелторов.