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На фестиваль «Амурские волны» началась продажа билетов
В Хабаровске стартовала продажа билетов на основные мероприятия фестиваля «Амурские волны». Их можно приобрести в кассах кинотеатра «Совкино» и Хабаровского краевого цирка. В кассе Городского дворца культуры будут продаваться билеты на концерт Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ.
Международный военно-музыкальный фестиваль «Амурские волны» пройдет в Хабаровске с 27 мая по 2 июня 2019 года в восьмой раз. Впервые его участниками станут духовой ансамбль «Дольнемчанка» из Чешской Республики и военный оркестр штаба Уральского округа войск национальной гвардии РФ из Екатеринбурга.
Также состоятся два концерта почетного гостя фестиваля, победителя Международных конкурсов, профессора Кемёнского университета Keimyung University Республика Корея пианиста Сергея Тарасова. Он выступит на сцене Хабаровской краевой филармонии с симфоническим образцово-показательным оркестром войск Национальной гвардии РФ и Дальневосточным симфоническим оркестром Хабаровской краевой филармонии.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, 2 июня, в воскресенье, военные музыканты пройдут марш-парадом по центральной улице города и выступят с сольными концертными программами на Комсомольской площади. В этот день хабаровчане смогут услышать оркестры абсолютно бесплатно.
Международный фестиваль «Амурские волны» проводится при поддержке правительства Хабаровского края, администрации Хабаровска и Министерства обороны РФ. В прошлом году в мероприятии приняли участие 14 коллективов, это более 600 человек. В их числе зарубежные гости из Монголии и Казахстана и стран Евросоюза.
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