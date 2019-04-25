В Хабаровске откроют зал для занятий боксом

Пустующее помещение в переулке Молдавском, в котором располагался продуктовый магазин, будет передано спортсменам. Об этом заявил мэр города Сергей Кравчук. Текущая крыша, неисправная система отопления - для того, чтобы отремонтировать помещение, рабочим придется потрудиться. После завершения ремонтных работ в нем установят ринг, обустроят раздевалки и душевые.

«Муниципальное имущество должно использоваться эффективно. Арендатор съехал несколько месяцев назад, площади пустуют. Необходимо подготовить смету с учетом всех требований. Зал бокса в этом огромном микрорайоне будет востребован. Рядом находятся несколько жилых комплексов - «Дендрарий», «Пионерский»,- осматривая помещение, сказал Сергей Кравчук.

Сегодня в Хабаровске бокс - один из самых динамично развивающихся видов спорта. В краевом центре уже работают 11 муниципальных залов в разных районах города.