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В Хабаровске откроют зал для занятий боксом
Пустующее помещение в переулке Молдавском, в котором располагался продуктовый магазин, будет передано спортсменам. Об этом заявил мэр города Сергей Кравчук. Текущая крыша, неисправная система отопления - для того, чтобы отремонтировать помещение, рабочим придется потрудиться. После завершения ремонтных работ в нем установят ринг, обустроят раздевалки и душевые.
Сегодня в Хабаровске бокс - один из самых динамично развивающихся видов спорта. В краевом центре уже работают 11 муниципальных залов в разных районах города.
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