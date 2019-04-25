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Новый храм построят в Хабаровске
Закладку символического камня в минувшую субботу провели мэр Хабаровска Сергей Кравчук и митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий. Поучаствовать в торжественной церемонии собрались более сотни православных жителей Индустриального района. Пришли целыми семьями: для них начало строительства церкви было долгожданным событием. Храм посвящен святому Николаю Чудотворцу. Он будет деревянным и не очень большим – под его сводом смогут собираться порядка 120 человек.
Бревна для постройки уже заготовлены и пронумерованы. Общий строительный объем храма вместе с колокольней составляет 15600 кубических метров, площадь его территории – 1,6 гектара. Православную стройку планируют завершить в начале осени. Как было отмечено в ходе церемонии, в перспективе на месте деревянного храма вырастет большой каменный - белоснежный и златоглавый. Работа над его проектом уже ведется. Так как в целом земельный участок довольно велик – 2,44 гектара, в будущем здесь планируется возвести и православную гимназию, рассчитанную на обучение нескольких сотен учеников. Дети в ней будут изучать не только обязательные предметы, входящие в курс общеобразовательной школы, но и получать углубленные знания основ православия.
Как отметил митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий, храмы должны быть в шаговой доступности для тех, кто в них нуждается. Оптимальный вариант – 1 храм на 10 тысяч человек. Так что, Хабаровску есть, к чему стремиться, тем более что церкви, помимо своей основной функции, являются еще и красивейшим архитектурным дополнением любого ландшафта.
Он поблагодарил мэра Хабаровска Сергея Кравчука за помощь в реализации проекта и озвучил пожелание верующих к городским властям: разбить красивый парк на берегах озера Рица – по принципу парка «Северного».
Также он пообещал в ближайшее время проработать вопрос благоустройства прилегающей к озеру Рица земли – как того хотят горожане. Однако, по его словам, средствами только городского бюджета такой глобальный проект не осилить. Градоначальник рассчитывает получить поддержку правительства Хабаровского края.
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