Новый храм построят в Хабаровске

Закладку символического камня в минувшую субботу провели мэр Хабаровска Сергей Кравчук и митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий. Поучаствовать в торжественной церемонии собрались более сотни православных жителей Индустриального района. Пришли целыми семьями: для них начало строительства церкви было долгожданным событием. Храм посвящен святому Николаю Чудотворцу. Он будет деревянным и не очень большим – под его сводом смогут собираться порядка 120 человек.

Бревна для постройки уже заготовлены и пронумерованы. Общий строительный объем храма вместе с колокольней составляет 15600 кубических метров, площадь его территории – 1,6 гектара. Православную стройку планируют завершить в начале осени. Как было отмечено в ходе церемонии, в перспективе на месте деревянного храма вырастет большой каменный - белоснежный и златоглавый. Работа над его проектом уже ведется. Так как в целом земельный участок довольно велик – 2,44 гектара, в будущем здесь планируется возвести и православную гимназию, рассчитанную на обучение нескольких сотен учеников. Дети в ней будут изучать не только обязательные предметы, входящие в курс общеобразовательной школы, но и получать углубленные знания основ православия.

Как отметил митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий, храмы должны быть в шаговой доступности для тех, кто в них нуждается. Оптимальный вариант – 1 храм на 10 тысяч человек. Так что, Хабаровску есть, к чему стремиться, тем более что церкви, помимо своей основной функции, являются еще и красивейшим архитектурным дополнением любого ландшафта.

«Храм строится не ради храма, а ради людей. Он – средоточие духовной жизни, возможность для тех, кто оказался в нелегкой жизненной ситуации, своевременно получить духовную поддержку», - подчеркнул митрополит.

Он поблагодарил мэра Хабаровска Сергея Кравчука за помощь в реализации проекта и озвучил пожелание верующих к городским властям: разбить красивый парк на берегах озера Рица – по принципу парка «Северного».

«Храм – место, которое никогда не пустует. Это дом, куда можно прийти, чтобы побыть наедине с самим собой, обрести душевное спокойствие. Участок у озера Рица как нельзя лучше подходит для этих целей. До сего дня у Южного микрорайона не было своего храма: хабаровчанам приходилось ездить либо на 5-ю площадку, либо в центр города. Теперь ситуация изменится и приозерная территория оживет и расцветет. Уверен, что приходить сюда будут не только верующие», - сказал Сергей Кравчук.

Также он пообещал в ближайшее время проработать вопрос благоустройства прилегающей к озеру Рица земли – как того хотят горожане. Однако, по его словам, средствами только городского бюджета такой глобальный проект не осилить. Градоначальник рассчитывает получить поддержку правительства Хабаровского края.



