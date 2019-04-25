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Многофункциональные остановки появятся в Хабаровске
В Хабаровске начался ремонт остановок общественного транспорта. Подрядные организации восстанавливают навесы, подпорные стенки, меняют брусчатку. Пока восстановительные работы ведутся на остановочных пунктах «Краевой театр музыкальной комедии» и «Главпочтамт». Неудобства пассажиры испытывают в центре города. Строительные бригады на двух на остановках общественного транспорта уже демонтировали изношенную тротуарную плитку и бордюры. Также им предстоит отремонтировать навесы, которые укрывают пассажиров от дождя, снега и солнца.
Также в рамках программы «Формирование современной городской среды» в этом году в Хабаровске пять остановок получат статус «многофункциональных»: кроме электронных табло с информацией о прибытии общественного транспорта, на них будут установлены системы видеонаблюдения, «тревожная кнопка», зарядки для мобильных телефонов.
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