Многофункциональные остановки появятся в Хабаровске

В Хабаровске начался ремонт остановок общественного транспорта. Подрядные организации восстанавливают навесы, подпорные стенки, меняют брусчатку. Пока восстановительные работы ведутся на остановочных пунктах «Краевой театр музыкальной комедии» и «Главпочтамт». Неудобства пассажиры испытывают в центре города. Строительные бригады на двух на остановках общественного транспорта уже демонтировали изношенную тротуарную плитку и бордюры. Также им предстоит отремонтировать навесы, которые укрывают пассажиров от дождя, снега и солнца.

«В этом году в связи с ограниченным финансированием отрасли будет капитально отремонтировано 2 остановочных пункта. Затраты, с учетом снижения аукционной цены, составили 830 тысяч рублей»,- рассказал начальник отдела городского управления дорог и внешнего благоустройства Дмитрий Панащатенко.

Также в рамках программы «Формирование современной городской среды» в этом году в Хабаровске пять остановок получат статус «многофункциональных»: кроме электронных табло с информацией о прибытии общественного транспорта, на них будут установлены системы видеонаблюдения, «тревожная кнопка», зарядки для мобильных телефонов.