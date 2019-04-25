В Хабаровске изменится схема движения пассажирского транспорта

1 мая троллейбусы 1-го маршрута с 08.30 до 14.30 часов будут следовать по маршруту «Аэропорт - улица Московская». На это же время поменяется и схема движения автобусных маршрутов. Так, автобусы №14,19,55 в направлении центра города будут следовать с улицы Карла Маркса на улицы Синельникова, Ленинградскую, переулок Ленинградский до железнодорожного вокзала. На период изменения маршрута будет организована остановка для высадки-посадки пассажиров у восточной стороны железнодорожного вокзала напротив торгового центра «Ерофей». В обратном направлении транспорт будет двигаться по улице Ленинградской через путепроводную развязку на улицу Карла Маркса и далее по установленным маршрутам.

Автобусы №21,58 в направлении центра города будут следовать с улицы Карла Маркса на улицы Синельникова, Ленинградскую, переулок Ленинградский, Амурский бульвар до остановочного пункта «Дворец профсоюзов». В обратном направлении - по Амурскому бульвару, переулку Ленинградскому, улице Ленинградской на путепроводную развязку и далее по установленным маршрутам.

Автобусы маршрута №29К с улицы Ленина будут следовать по улице Запарина, Амурскому бульвару, переулку Ленинградскому, улице Ленинградской, через путепроводную развязку на улицу Карла Маркса и далее по установленному маршруту.

Автобусы маршрута №29П в направлении центра города будут следовать с улицы Карла Маркса на улицы Синельникова, Ленинградскую, переулок Ленинградский, Амурский бульвар, по улице Калинина на улицу Ленина и далее по установленному пути.

Автобусы маршрута №34 с железнодорожного вокзала пойдут по улицам Ленинградской, Ленина на улицу Калинина и далее по установленному маршруту. В обратном направлении - по улицам Запарина, Ленина на улицу Ленинградскую и далее по установленному маршруту.

Автобусы маршрута №56 будут следовать по улице Ленинградской, переулку Ленинградскому до железнодорожного вокзала. На период изменения маршрута будет организована остановка для высадки-посадки пассажиров у восточной стороны железнодорожного вокзала напротив торгового центра «Ерофей». В обратном направлении транспорт пойдет по улице Ленинградской на улицу Ленина и по установленному маршруту.

Автобусы маршрута №61С с улицы Серышева будут следовать по улицам Комсомольской, Амурскому бульвару, Запарина, Серышева, Ленинградской до железнодорожного вокзала. На период изменения маршрута будет организована остановка для высадки-посадки пассажиров у западной стороны железнодорожного вокзала напротив манежной стоянки легкового автотранспорта.

Автобусы маршрута №82 в направлении центра города будут следовать с улицы Карла Маркса на улицы Московскую, Ким Ю Чена, Ленинградскую, через путепроводную развязку на улицу Карла Маркса и в обратном направлении по установленному маршруту.

Движение транспорта по маршруту № 61К будет временно приостановлено с 08.30 до 14.30 часов.

С 09.30 до 14.30 изменится путь следования еще ряда маршрутов регулярных перевозок. Маршрут №1Л с улицы Ленина будет следовать по улице Запарина на улицу Серышева и далее по установленной схеме.

Маршрут № 1С с улицы Серышева будет следовать по улице Калинина на улицу Ленина и далее по установленной схеме.

Маршруты №17,23,49 в направлении центра города с улицы Серышева будут следовать по улицам Калинина, Ленина на улицу Волочаевскую и далее по установленной схеме.

Маршрут №52 в направлении площади Славы с улицы Ленина будет следовать по улице Комсомольской на Амурский бульвар и далее по установленной схеме.

Маршрут №71 в направлении Северного микрорайона будет следовать по улице Запарина на улицу Серышева и далее по установленной схеме.

Маршрут №73 с улицы Запарина будет следовать по Уссурийскому бульвару на улицу Калинина и далее по установленной схеме.

Маршрут №83 будет следовать с улицы Запарина с правым поворотом на улицу Ленина и далее по установленной схеме.

Маршрут №83П будет следовать по улице Ленина на улицу Калинина и далее по установленной схеме.

Временно с 09.30 до 14.30 часов изменится путь следования трамвайных маршрутов: №1 - «Химфармзавод – Индустриально-экономический колледж»; №2 - «Картонно-рубероидный завод – Индустриально-экономический колледж»; №6 - «Железнодорожный вокзал – Питомник Лукашова».

Просьба к жителям и гостям города в день проведения праздничных мероприятий учитывать данную информацию при планировании поездок.