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В Хабаровске улицу хотят избавить от шума с помощью деревьев
Хабаровские школьники разработали проект по озеленению участка дороги, на котором ведется реконструкция. Свою работу они представят на фестивале «Хабаровск. НАШ». Независимо от итогов конкурса, проектом уже заинтересовались муниципальные предприятия отрасли благоустройства, которым предстоит вести посадки деревьев на отремонтированном участке улицы.
Два года ученики школы №29 вместе с преподавателями биологии и физики трудились над проектом по озеленению улицы Краснореченской. После уроков изучали шумовые свойства растений - плотность кроны, степень ветвления, разнообразие пород, из которых будет состоять защитная полоса. Для того, чтобы она отталкивала шумы, важную роль играет способ посадки растений.
Работы по реконструкции Краснореченской ведутся на двухкилометровом участке от улицы от Богачева до Прогрессивной. Это будет шестиполосная дорога с отдельно выделенным автобусным движением. Ее пропускная способность составит до 25 тысяч автомобилей в сутки.
Разработки по озеленению улицы Краснореченской будут представлены на фестивале социально-экономических проектов «Хабаровск. Наш». Если жюри конкурса признает их убедительными, авторы получат средства на их реализацию.
В случае, если проект по озеленению Краснореченской будет реализован, школьники готовы взять деревья под патронаж.
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