В Хабаровске улицу хотят избавить от шума с помощью деревьев

Хабаровские школьники разработали проект по озеленению участка дороги, на котором ведется реконструкция. Свою работу они представят на фестивале «Хабаровск. НАШ». Независимо от итогов конкурса, проектом уже заинтересовались муниципальные предприятия отрасли благоустройства, которым предстоит вести посадки деревьев на отремонтированном участке улицы.

Два года ученики школы №29 вместе с преподавателями биологии и физики трудились над проектом по озеленению улицы Краснореченской. После уроков изучали шумовые свойства растений - плотность кроны, степень ветвления, разнообразие пород, из которых будет состоять защитная полоса. Для того, чтобы она отталкивала шумы, важную роль играет способ посадки растений.

«Хвойные деревья обладают большой степенью шумоизоляции. Лиственные, если посажены в один ряд и крона у них пирамидальная, создают шумовой коридор, и неудобства будут испытывать жители верхних этажей»,- рассказывает руководитель проекта, учитель географии Валентина Зигунова.

Работы по реконструкции Краснореченской ведутся на двухкилометровом участке от улицы от Богачева до Прогрессивной. Это будет шестиполосная дорога с отдельно выделенным автобусным движением. Ее пропускная способность составит до 25 тысяч автомобилей в сутки.

«Трассу расширяют, и шум будет мешать жителям, чьи дома расположены в непосредственной близости от нее. Мы рассматривали варианты по обустройству шумозащитных экранов, просчитывали стоимость отделки фасадов домов специальными изоляционными материалами. Но самый эффективный и недорогой способ - растительная защитная полоса», - добавляет автор проекта Анна Садыкова.

Разработки по озеленению улицы Краснореченской будут представлены на фестивале социально-экономических проектов «Хабаровск. Наш». Если жюри конкурса признает их убедительными, авторы получат средства на их реализацию.

«Школьный этап фестиваля уже завершился. Отобрано 169 работ. Их сейчас проверяет экспертная комиссия во главе с ректорами Хабаровских вузов»,- рассказывает начальник городского управления образования Ольга Лалетина.

В случае, если проект по озеленению Краснореченской будет реализован, школьники готовы взять деревья под патронаж.