Бараки в Хабаровске в ближайшее время пойдут под снос

Дома с большим процентом износа попали в первый этап реализации программы «По переселению граждан из аварийного фонда, которые признаны таковыми до января 2017 года». На покупку и предоставление квартир Хабаровску выделено свыше 106 миллионов рублей. В деревянных бараках, которые необходимо расселить в первую очередь, живут 95 человек. Все дома расположены в разных районах краевого центра.

«Согласно программе переселения, для Хабаровска установлена средняя цена за квадратный метр при покупки квартиры - 66 тысяч 148 рублей. Мы опросили собственников домов, которым в первую очередь необходимо предоставить жилплощадь. Многие из них хотели бы остаться жить в этих же районах города»,- рассказала начальник городского управления жилищного фонда и приватизации Светлана Верещагина.

По условиям программы, после переселения бараки подлежат сносу. При этом участки земли запрещено использовать под коммерческую застройку - только для социальных нужд города. Всего в Хабаровске до января 2017 года аварийными признаны 89 домов. Адресная программа, в которую вошли эти деревянные постройки, рассчитана до 2026 года.