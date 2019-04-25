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Бараки в Хабаровске в ближайшее время пойдут под снос
Дома с большим процентом износа попали в первый этап реализации программы «По переселению граждан из аварийного фонда, которые признаны таковыми до января 2017 года». На покупку и предоставление квартир Хабаровску выделено свыше 106 миллионов рублей. В деревянных бараках, которые необходимо расселить в первую очередь, живут 95 человек. Все дома расположены в разных районах краевого центра.
По условиям программы, после переселения бараки подлежат сносу. При этом участки земли запрещено использовать под коммерческую застройку - только для социальных нужд города. Всего в Хабаровске до января 2017 года аварийными признаны 89 домов. Адресная программа, в которую вошли эти деревянные постройки, рассчитана до 2026 года.
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