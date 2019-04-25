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Производители в Хабаровском крае сдержат цены на яйца
На пасхальной неделе цены на куриное яйцо повышаться не будут. Такие договорённости с краевыми производителями и торговыми сетями в преддверии праздника достигли в комитете торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края. На сегодняшний день 80% этого сегмента рынка занимают два крупных завода – хабаровский и комсомольский. Сотрудники предприятий отмечают, что перед Пасхой продажи увеличиваются вдвое.
Аналогично поступила оптовая компания "Агида", которая поставляет в наш край куриное яйцо из Приморья, Кемеровской области, Краснодарского и Красноярского краев.
Он также отметил, за последние три месяца в Хабаровске фиксируют традиционную тенденцию к снижению стоимости куриного яйца. В январе средняя цена десятка составила 83,69 руб., в феврале – 77,89 руб., в марте – 74,23 руб. По экспертным оценкам, максимальное снижение произойдет в мае-июне.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, в настоящее время местные птицефабрики производят почти 90% яиц, потребляемых населением края. Благодаря техническому перевооружению и финансовой поддержке предприятий, доля завозной продукции планомерно сокращается. В течение 5 лет объем годового производства яиц планируется увеличить до 346 млн. штук, что выведет самообеспеченность края на уровень 100 процентов.
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