Производители в Хабаровском крае сдержат цены на яйца

На пасхальной неделе цены на куриное яйцо повышаться не будут. Такие договорённости с краевыми производителями и торговыми сетями в преддверии праздника достигли в комитете торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края. На сегодняшний день 80% этого сегмента рынка занимают два крупных завода – хабаровский и комсомольский. Сотрудники предприятий отмечают, что перед Пасхой продажи увеличиваются вдвое.

- В этом году церковный праздник приходится на 28 апреля. К этому сроку в магазины Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре поступит большой объем продукции. Приобрести куриное яйцо можно и в фирменных торговых точках завода, где цены однозначно останутся на прежнем уровне, - отметила учредитель птицефабрики "Комсомольская" Людмила Кузнецова.

Аналогично поступила оптовая компания "Агида", которая поставляет в наш край куриное яйцо из Приморья, Кемеровской области, Краснодарского и Красноярского краев.

- Перед праздником, с 22 по 28 апреля, в крупной торговой сети края "Самбери" пообещали снизить на 8-10 рублей цены на куриное яйцо в магазинах Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Десяток первой категории будет стоить 60 рублей. Цены на отборное яйцо и второй категории останутся неизменными – 66 рублей и 50 рублей соответственно, - сообщил председатель комитета Николай Крецу.

Он также отметил, за последние три месяца в Хабаровске фиксируют традиционную тенденцию к снижению стоимости куриного яйца. В январе средняя цена десятка составила 83,69 руб., в феврале – 77,89 руб., в марте – 74,23 руб. По экспертным оценкам, максимальное снижение произойдет в мае-июне.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в настоящее время местные птицефабрики производят почти 90% яиц, потребляемых населением края. Благодаря техническому перевооружению и финансовой поддержке предприятий, доля завозной продукции планомерно сокращается. В течение 5 лет объем годового производства яиц планируется увеличить до 346 млн. штук, что выведет самообеспеченность края на уровень 100 процентов.