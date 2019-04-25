Новости
Профосмотры в Хабаровском крае проведут по вечерам и субботам
В краевую программу диспансеризации населения готовятся поправки, которые разрешат проходить профилактические осмотры по субботам, а также в вечернее время. Об этом во время отчета в краевом парламенте заявил замминистра здравоохранения края Юрий Рыбко.
Как сообщает пресс-служба правительства края, точный порядок, к примеру, часы вечернего приема на профсмотры предстоит установить в регионах. Кроме того, власти должны решить вопрос с оплатой внеурочной работы медиков, как этого требует законодательство. В краевом минздраве этим уже занимаются.
Напомним, сейчас в Российской Федерации профосмотры граждане зачастую вынуждены проходить в рабочее время, так как они совпадают в часами приема в медучреждениях. Это создает дискомфорт для людей, организаций, где они работают, а также персонала поликлиник.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема9 345
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы7 518
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина5 287
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность4 757
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136