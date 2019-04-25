Профосмотры в Хабаровском крае проведут по вечерам и субботам

В краевую программу диспансеризации населения готовятся поправки, которые разрешат проходить профилактические осмотры по субботам, а также в вечернее время. Об этом во время отчета в краевом парламенте заявил замминистра здравоохранения края Юрий Рыбко.

- Инициатива была высказана на федеральном уровне, она уже утверждена и закреплена в новой редакции программы государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи. Речь идет о том, что сохраняются ежегодные профилактические осмотры для всех граждан с 18 лет. Для людей старше 40 лет предполагается дополнительная диспансеризация с расширенными возможностями онко-скринингов. Пройти осмотры можно будет в том числе по субботам и в вечернее время, - сообщил Юрий Рыбко.

Как сообщает пресс-служба правительства края, точный порядок, к примеру, часы вечернего приема на профсмотры предстоит установить в регионах. Кроме того, власти должны решить вопрос с оплатой внеурочной работы медиков, как этого требует законодательство. В краевом минздраве этим уже занимаются.

Напомним, сейчас в Российской Федерации профосмотры граждане зачастую вынуждены проходить в рабочее время, так как они совпадают в часами приема в медучреждениях. Это создает дискомфорт для людей, организаций, где они работают, а также персонала поликлиник.