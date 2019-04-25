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Лучшего таксиста выберут в Хабаровском крае
Региональный этап II Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель такси в России – 2019» пройдет в Хабаровске. Состязания состоятся 7 июня на базе Хабаровского автодорожного техникума. Как отметили в краевом комитете государственного контроля и лицензирования, задача конкурса – не только совершенствование профессионального уровня водителей, но и повышение престижа этой профессии.
Конкурсантов ждет проверка теоретических знаний: правил дорожного движения, порядка организации работы водителей легкого такси, методов оказания первой помощи при ДТП. Также участники продемонстрируют свои навыки в скоростном маневрировании. Им предстоит выполнить 10 фигур, в том числе «змейку» передним и задним ходом, круговое вождение, «бокс», «эстафету» и ряд других. Как сообщает пресс-служба правительства региона, заявки на участие принимаются на официальном сайте конкурса.
Победители регионального этапа получат денежные призы, а лучший водитель представит Хабаровский край на II Всероссийском конкурсе, который пройдет в октябре 2019 года в Сочи.
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