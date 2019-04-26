Хабаровских IT-специалистов ждет «Цифровой прорыв»

Всероссийский конкурс «?Цифровой прорыв»? для сотрудников IT-сферы, дизайнеров и управленцев в сфере цифровой экономики проходит в регионах страны. Поучаствовать в нем приглашают хабаровских специалистов. Для этого необходимо до 12 мая оставить заявку на сайте мероприятия цифровойпрорыв.рф.

Как сообщают организаторы, проект, предлагаемый АНО «?Россия — страна возможностей» в сотрудничестве с «Фондом содействия инновациям», направлен на выявление талантов и формирование профессионального сообщества лидеров цифровой экономики. Конкурс «?Цифровой прорыв»? пройдет в пять этапов: регистрация, онлайн-тестирование, региональные отборочные хакатоны и финал. Предполагается участие специалистов из 40 городов.

- В финале состоится крупнейший в России хакатон. У 400 лучших участников будет возможность получить грант на развитие своего проекта от «Фонда содействия инновациям». Общий размер призового фонда - 200 млн рублей. 20 команд-финалистов смогут выиграть крупные денежные призы – до 500 тысяч рублей, - сообщают организаторы.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, также лидеры конкурса смогут пройти образовательную программу. Им предоставят шанс вывести свой продукт на рынок или запустить технологический бизнес. Некоторые участники получат предложения о работе от ведущих российских IT-компаний.

Узнать подробности о конкурсе можно по телефону горячей линии: 8-800-775-06-11.