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Хабаровских IT-специалистов ждет «Цифровой прорыв»
Всероссийский конкурс «?Цифровой прорыв»? для сотрудников IT-сферы, дизайнеров и управленцев в сфере цифровой экономики проходит в регионах страны. Поучаствовать в нем приглашают хабаровских специалистов. Для этого необходимо до 12 мая оставить заявку на сайте мероприятия цифровойпрорыв.рф.
Как сообщают организаторы, проект, предлагаемый АНО «?Россия — страна возможностей» в сотрудничестве с «Фондом содействия инновациям», направлен на выявление талантов и формирование профессионального сообщества лидеров цифровой экономики. Конкурс «?Цифровой прорыв»? пройдет в пять этапов: регистрация, онлайн-тестирование, региональные отборочные хакатоны и финал. Предполагается участие специалистов из 40 городов.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, также лидеры конкурса смогут пройти образовательную программу. Им предоставят шанс вывести свой продукт на рынок или запустить технологический бизнес. Некоторые участники получат предложения о работе от ведущих российских IT-компаний.
Узнать подробности о конкурсе можно по телефону горячей линии: 8-800-775-06-11.
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