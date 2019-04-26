Куда пойти на Первомай в Хабаровске

Жители Хабаровского края отметят праздник Весны и Труда. Первого мая пройдут торжественные митинги, шествия трудовых коллективов, ярмарки товаров народного потребления, а также спортивные соревнования и концерты.

В краевом центре состоится митинг на площади им. Ленина, после которого начнется шествие трудовых коллективов. В 11.15 колонны пройдут по ул. Муравьева-Амурского до Комсомольской площади, на которой в 12.00 всех ждет праздничный концерт.

Насыщенная программа будет проходить на краевой набережной в районе стадиона им. Ленина - соревнования по волейболу и мастер-классы по национальным видам спорта коренных народов Севера. Возле фонтана развернется выставка-ярмарка, а представители Ассамблеи народов Хабаровского края предложат гостям праздника блюда национальных кухонь.

На площади им. Ленина в 16.00 начнется концерт в рамках фестиваля «Студенческая Весна». Также в этот день в Хабаровске начнут работать фонтаны, а в парке «Северный» торжественно откроют летний сезон.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, 1 мая в Бикине запланировано открытие парка культуры и отдыха. В Ванинском районе пройдет фестиваль хореографического искусства. В Охотском районе Первомай отметят конкурсом среди трудовых коллективов «Праздник Охотского пельменя». В районе им. Полины Осипенко запланирован сельский песенный конкурс «Я люблю тебя, Россия!»

В Нанайском районе проведут спортивный фестиваль «Готов к труду и обороне». В Хабаровском районе 1 мая запланированы детский велопробег, массовый забег и соревнования по настольному теннису. В Ванинском районе проведут соревнования по пауэрлифтингу.