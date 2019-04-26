Большегрузам не разрешили ездить в Хабаровске

Срок ограничения движения продлили для большегрузов. Это связано с неблагоприятными природно-климатическими условиями, влияющими на разрушение автомобильных дорог. Временное ограничение продлено на 10 дней и будет действовать до 13 мая текущего года.

В это время тяжеловозам массой, превышающей 3,5 тонны на ось, проезд по трассам краевого центра запрещен. На автомобильные дороги федерального значения, международные перевозки грузов, транспортировку топлива, продовольственных товаров и почты запрет не распространяется.