В Хабаровском крае начали сеять траву

В Хабаровском крае продолжается посевная. План по ранним зерновым культурам выполнен на 60 процентов. Предприятия приступили к севу однолетних трав. В крае основные работы ведутся в четырёх районах. По посеву пшеницы и овса лидируют предприятия Хабаровского района - ООО «Даниловка» и СХП «Колос». Последнее на 23 процента увеличило запланированные показатели по площадям. В районе им. Лазо работы сев ранних зерновых завершило ООО «Вектор». При этом засеяно 24 процента больше, чем было ранее запланировано.

- Сейчас основные работы продолжаются в районе им. Лазо и Вяземском. Сев ранних зерновых культур выполнен на 60 процентов. В целом кампания идет по графику. До 10 мая планируется работы завершить. На сегодняшний день предприятия начали посев однолетних трав на зеленые корма. Под них в этом году отведено около 4,1 тыс. га. Из них около 270 га уже засеяно, - сообщил начальник управления по развитию агропромышленного комплекса и племенной работы министерства сельского хозяйства края Александр Рог-Кустов.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, к посадке картофеля аграрии приступят после того, как в районах установится постоянная среднесуточная температура не ниже +10.

Всего в 2019 году посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий составит 83,3 тыс. га. В весенних полевых работах участвуют 25 сельскохозяйственных организаций и около 50 фермерских хозяйств.