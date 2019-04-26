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В Хабаровском крае начали сеять траву
В Хабаровском крае продолжается посевная. План по ранним зерновым культурам выполнен на 60 процентов. Предприятия приступили к севу однолетних трав. В крае основные работы ведутся в четырёх районах. По посеву пшеницы и овса лидируют предприятия Хабаровского района - ООО «Даниловка» и СХП «Колос». Последнее на 23 процента увеличило запланированные показатели по площадям. В районе им. Лазо работы сев ранних зерновых завершило ООО «Вектор». При этом засеяно 24 процента больше, чем было ранее запланировано.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, к посадке картофеля аграрии приступят после того, как в районах установится постоянная среднесуточная температура не ниже +10.
Всего в 2019 году посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий составит 83,3 тыс. га. В весенних полевых работах участвуют 25 сельскохозяйственных организаций и около 50 фермерских хозяйств.
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