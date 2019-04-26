В Хабаровском крае откроют новые пожарные части

В селе Сусано Ульчского района открылось новое пожарное депо. На дежурство заступили 11 сотрудников. Их служба распространяется сразу на два поселения: Сусанино и Анинские Минеральные Воды.

Реализовать проект удалось благодаря совместным усилиям краевых властей и муниципалитета. Администрация района выделила землю под здание, а правительство края - средства, на которые построили новое пожарное депо взамен старого. Теперь в нем смогут базироваться две автоцистерны и трактор.

- Пожарные будут дежурить посменно. Сегодня у них есть собственный учебный класс, где они повторяют теорию, большие караульные и бытовые помещения. Мы постарались создать комфортные условия для работы. Депо соответствует всем требованиям, - сообщили в комитете по гражданской защите правительства края.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, до конца этого года краевые власти планируют открыть еще три новые пожарные части: в селе Болонь, поселках Сукпай и Хурмули. Сейчас противопожарная служба Хабаровского края насчитывает 75 подразделений.