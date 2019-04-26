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В Хабаровском крае откроют новые пожарные части
В селе Сусано Ульчского района открылось новое пожарное депо. На дежурство заступили 11 сотрудников. Их служба распространяется сразу на два поселения: Сусанино и Анинские Минеральные Воды.
Реализовать проект удалось благодаря совместным усилиям краевых властей и муниципалитета. Администрация района выделила землю под здание, а правительство края - средства, на которые построили новое пожарное депо взамен старого. Теперь в нем смогут базироваться две автоцистерны и трактор.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, до конца этого года краевые власти планируют открыть еще три новые пожарные части: в селе Болонь, поселках Сукпай и Хурмули. Сейчас противопожарная служба Хабаровского края насчитывает 75 подразделений.
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