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Из-за низкого уровня Амура теплоходы могут выйти не на все маршруты
Перевозчики вышли в технические рейсы на Амуре, чтобы проверить на местности уровень воды и условия для причаливания перед стартом навигации. Специалисты выяснят, возможно ли полноценное выполнение маршрутов. Речь, в первую очередь, идет о рейсах до сел Новокаменка и Победа Хабаровского района.
По данным гидрометеорологических служб, уровень воды в Амуре у Хабаровска опустился до отметки – 167 см. Это рекордные показатели за последние 15 лет.
Сегодня после 18.00 будет дана полная информация, до каких остановочных пунктов будет осуществляться движение теплоходов.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, в этом году состоится 165-я речная навигация на реке Амур. Будут выполняться 12 маршрутов, из которых 8 – краевых, 3 – городских и один муниципальный.
6 мая планируется открытие речного маршрута "Амурск-Вознесенское".
10 мая навигация откроется по маршрутам: "Комсомольск-на-Амуре – Пивань" и "Комсомольск-на-Амуре – Нижние Халбы".
22 мая состоится первый рейс по маршруту "Николаевск-на-Амуре – Денисовка".
25 мая открывается движение по скоростной линии "Комсомольск-на-Амуре – с. Богородское ¬ Николаевск-на-Амуре".
Вся информация о расписании, контактные данные диспетчерских служб, "горячей линии" размещена на сайте министерства промышленности и транспорта края https://minpt.khabkrai.ru/Raspisanie/Vodnyj-transport.
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