Из-за низкого уровня Амура теплоходы могут выйти не на все маршруты

Перевозчики вышли в технические рейсы на Амуре, чтобы проверить на местности уровень воды и условия для причаливания перед стартом навигации. Специалисты выяснят, возможно ли полноценное выполнение маршрутов. Речь, в первую очередь, идет о рейсах до сел Новокаменка и Победа Хабаровского района.

По данным гидрометеорологических служб, уровень воды в Амуре у Хабаровска опустился до отметки – 167 см. Это рекордные показатели за последние 15 лет.

Сегодня после 18.00 будет дана полная информация, до каких остановочных пунктов будет осуществляться движение теплоходов.

- Для максимального информирования граждан открыта диспетчерская служба. Всю информацию можно уточнить в диспетчерской перевозчика по телефону 8-924-310-61-39 после 18 часов 26 апреля. Диспетчерская служба будет работать круглосуточно, - сообщил заместитель министра промышленности и транспорта края Артем Сердюков.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в этом году состоится 165-я речная навигация на реке Амур. Будут выполняться 12 маршрутов, из которых 8 – краевых, 3 – городских и один муниципальный.





6 мая планируется открытие речного маршрута "Амурск-Вознесенское". 10 мая навигация откроется по маршрутам: "Комсомольск-на-Амуре – Пивань" и "Комсомольск-на-Амуре – Нижние Халбы". 22 мая состоится первый рейс по маршруту "Николаевск-на-Амуре – Денисовка". 25 мая открывается движение по скоростной линии "Комсомольск-на-Амуре – с. Богородское ¬ Николаевск-на-Амуре".

Вся информация о расписании, контактные данные диспетчерских служб, "горячей линии" размещена на сайте министерства промышленности и транспорта края https://minpt.khabkrai.ru/Raspisanie/Vodnyj-transport.