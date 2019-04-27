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Под Хабаровском упал самолет
Следственными органами Дальневосточного СУТ СК России возбуждено уголовное дело по факту крушения самолёта ЯК-18 по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух лиц).
Сегодня около 16 часов в лесополосе в районе села Калинка Хабаровского края произошло крушение самолёта ЯК-18. По предварительным данным на борту самолёта находилось двое человек, которые в результате случившегося не выжили.
По версии следствия случившиеся могло произойти из-за ошибки пилотирования, технических неисправностей воздушного судна, не благоприятных погодных условий.
В настоящее время следственная группа проводит осмотр места происшествия.
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