Под Хабаровском упал самолет



Следственными органами Дальневосточного СУТ СК России возбуждено уголовное дело по факту крушения самолёта ЯК-18 по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух лиц).

Сегодня около 16 часов в лесополосе в районе села Калинка Хабаровского края произошло крушение самолёта ЯК-18. По предварительным данным на борту самолёта находилось двое человек, которые в результате случившегося не выжили.

По версии следствия случившиеся могло произойти из-за ошибки пилотирования, технических неисправностей воздушного судна, не благоприятных погодных условий.

В настоящее время следственная группа проводит осмотр места происшествия.