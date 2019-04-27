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В Хабаровском крае встретят Пасху
Торжественные богослужения и освящение куличей в Хабаровском крае начнутся в храмах 27 апреля. Праздничная литургия в кафедральном Спасо-Преображенском соборе в Хабаровске начнётся 28 апреля в 9.00.
В ночь с 27 на 28 мая для жителей края будет организована прямая трансляция праздничного богослужения в кафедральном Спасо-Преображенском соборе. Она начнется в 23.30 на телеканале «Губерния».
Праздничные богослужения и освящения куличей также пройдут в других храмах и приходах Хабаровска, в населённых пунктах Хабаровского и Амурского районов. Подробное расписание опубликовано на официальном сайте Приамурской Митрополии.
Вместе с тем, торжества, посвященные празднику, в краевой столице пройдут в течение недели. 30 апреля в 7:55 авиарейсом из Москвы в Хабаровск привезут Благодатный огонь. После молебна, который священнослужители совершат прямо в аэропорту, в 10.40 святыню встретят в Спасо-Преображенском кафедральном соборе.
4 мая по улице Шевченко, 9, оф. 301 состоится благотворительная акция «Пасхальный пирог». К участию приглашаются жители Хабаровска. Часть пирогов будет передана для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. А 5 мая в 13.00 на набережной Амура, напротив колеса обозрения пройдет Пасхальный фестиваль.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, в рамках фестиваля пройдет праздничный концерт, в котором примут участие воспитанники воскресных школ и творческие коллективы города. Также будет работать православная выставка-ярмарка. Для детей будут проводиться мастер-классы по росписи пасхальных яиц и по колокольному звону.
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