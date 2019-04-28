На Амуре теплоходы смогут пройти только по трем маршрутам

Специалисты по речным перевозкам выполнили технический рейс накануне открытия навигации на Амуре у Хабаровска. Проверили фактическое состояния причалов и уровень воды в реке. По результатам проверки, 27 апреля открыли движение теплоходов по следующим маршрутам:

- "Речной вокзал – Километры" до следующих остановочных пунктов: «поселок Уссурийский», «4 и 5 километры». Остановочные пункты «6,7,9,10 километры» закрыты по причине песчаных отмелей;

- "Речной вокзал – Садовая - 2" до следующих остановочных пунктов: «Телегино», «Речная», «Строительная», «Садовая-2». Остановочный пункт «Дубки» закрыт из-за появления песчаной отмели.

- "Речной вокзал – протока Осиновая – Парус" до следующих остановочных пунктов: «Дачная», «13 км», «Владимировка», «Березка», «протока Осиновая». Остановочные пункты «Русь», «Парус» закрыты.

Маршруты "Речной вокзал – Садовая-1", "Речной вокзал – Новокаменка", "Речной вокзал – Победа (по рекам Тунгуска и Кур)" временно закрыты в связи с низким уровнем воды.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, на 25 апреля уровень воды в Амуре у Хабаровска составлял минус 167 см, 26 апреля он опустился до минус 170 см.

Всю информацию о движении теплоходов можно уточнить в диспетчерской перевозчика по телефону 8-924-310-61-39.

Учитывая высокую социальную значимость данного вопроса, диспетчерская служба будет работать круглосуточно.