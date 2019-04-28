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На Амуре теплоходы смогут пройти только по трем маршрутам
Специалисты по речным перевозкам выполнили технический рейс накануне открытия навигации на Амуре у Хабаровска. Проверили фактическое состояния причалов и уровень воды в реке. По результатам проверки, 27 апреля открыли движение теплоходов по следующим маршрутам:
- "Речной вокзал – Километры" до следующих остановочных пунктов: «поселок Уссурийский», «4 и 5 километры». Остановочные пункты «6,7,9,10 километры» закрыты по причине песчаных отмелей;
- "Речной вокзал – Садовая - 2" до следующих остановочных пунктов: «Телегино», «Речная», «Строительная», «Садовая-2». Остановочный пункт «Дубки» закрыт из-за появления песчаной отмели.
- "Речной вокзал – протока Осиновая – Парус" до следующих остановочных пунктов: «Дачная», «13 км», «Владимировка», «Березка», «протока Осиновая». Остановочные пункты «Русь», «Парус» закрыты.
Маршруты "Речной вокзал – Садовая-1", "Речной вокзал – Новокаменка", "Речной вокзал – Победа (по рекам Тунгуска и Кур)" временно закрыты в связи с низким уровнем воды.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, на 25 апреля уровень воды в Амуре у Хабаровска составлял минус 167 см, 26 апреля он опустился до минус 170 см.
Всю информацию о движении теплоходов можно уточнить в диспетчерской перевозчика по телефону 8-924-310-61-39.
Учитывая высокую социальную значимость данного вопроса, диспетчерская служба будет работать круглосуточно.
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