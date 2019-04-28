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Новый терминал Хабаровского аэропорта сдадут в октябре
В Хабаровском аэропорту продолжается возведение терминала внутренних авиалиний. Основные строительные работы завершены, в том числе – обустройство фасадов и остекление здания. На площадке ежедневно трудятся более 600 человек и свыше 20 единиц техники. Общая готовность объекта - 60%. Все работы идут по графику.
При строительстве было использовано порядка 1000 свай для фундамента, залито более 13 тыс. т бетона, около 2,5 тыс. т арматуры для железобетонных работ и порядка 1 тыс. т металлоконструкций.
Продолжаются отделка помещений, монтаж систем вентиляции и кондиционирования, завершается поставка систем обработки багажа и досмотрового оборудования. В ближайшее время ожидается прибытие на объект телескопических трапов. Параллельно обустраивают привокзальную площадь.
Терминал будет отвечать всем нормам в области экологии и энергосбережения. Здесь также все предусмотрено для комфорта маломобильных пассажиров в рамках проекта "Доступная среда". Сдача объекта в эксплуатацию намечена на октябрь 2019 года.
Программа комплексного развития аэропорта реализуется на условиях государственно-частного партнерства в рамках режима территории опережающего развития "Хабаровск". Цель этой работы - создание на базе аэропорта главного воздушного хаба Дальнего Востока и развитие прилегающих к нему территорий.
Объем инвестиционных вложений в проект – 4,9 млрд. руб, из которых 3,9 млрд. руб. - кредитные средства ведущих российских институтов развития – ВЭБ и АО "Фонд развития Дальнего Востока".
Как сообщает пресс-служба правительства региона, площадь нового терминала - 26 тыс. кв м. Пропускная способность позволит обслуживать в соответствии с современными стандартами 1200 пассажиров в час и до 3 млн пассажиров ежегодно.
Напомним, международный аэропорт будет носить имя одного из выдающихся исследователей Дальнего Востока, адмирала Геннадия Невельского. Такое решение в конце прошлого года приняли жители края, проголосовав за мореплавателя во Всероссийском проекте «Великие имена России».
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