Новости
В Хабаровске пока не все парки обработали от клещей
В Хабаровске более ста гектаров земли обработано от клещей. Это пока всего 18% процентов от плана. Акарицидная обработка уже завершена в парках имени Гагарина, «Северном», на городских бульварах и кладбищах. Дезинфекторы распылили специальный раствор в парках «Динамо» и имени Гайдара. Об этом было заявлено в ходе заседания городской комиссии по чрезвычайным ситуациям.
После обработок на территориях будет проведено флажирование, и если численность клещей превысит нормативные значения, дезинфекторам придется снова распылять инсектициды. В этом сезоне в крае зарегистрировано 140 случаев присасывания клещей. В 80 случаях пострадавшие - хабаровчане. Подавляющее число укусов произошло за пределами города.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема9 364
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы7 538
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина5 301
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность4 763
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136