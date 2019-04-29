В Хабаровске пока не все парки обработали от клещей

В Хабаровске более ста гектаров земли обработано от клещей. Это пока всего 18% процентов от плана. Акарицидная обработка уже завершена в парках имени Гагарина, «Северном», на городских бульварах и кладбищах. Дезинфекторы распылили специальный раствор в парках «Динамо» и имени Гайдара. Об этом было заявлено в ходе заседания городской комиссии по чрезвычайным ситуациям.

«В понедельник, 30 апреля, мы приступим к обработке парка имени Муравьева-Амурского. На очереди территории образовательных учреждений. Также в этом году большое количество обращений от управляющих компаний, помощи просят коттеджные поселки», - рассказал главный врач Хабаровской краевой дезинфекционной станции Сергей Ткачев.

После обработок на территориях будет проведено флажирование, и если численность клещей превысит нормативные значения, дезинфекторам придется снова распылять инсектициды. В этом сезоне в крае зарегистрировано 140 случаев присасывания клещей. В 80 случаях пострадавшие - хабаровчане. Подавляющее число укусов произошло за пределами города.